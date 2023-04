Uomini e Donne, Diego Tavani vittima di incidente stradale/ “Un miracolo che…”

Diego Tavani, coinvolto in un incidente stradale: le sue parole

Diego Tavani è un noto volto del parterre maschile di Uomini e Donne. Il cavaliere ha avuto diverse frequentazioni all’interno del dating show, tra cui un flirt con Ida Platano. Il volto del Trono Over ha avuto una storia d’amore con Aneta, dama toscana con la quale era uscito dal programma.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Due di picche da Claudio, Tina: "Non ti vuole"

Diego Tavani, che ha tenuto banco nel dating show, è rimasto coinvolto in un incidente d’auto. Come riporta Novella 2000, il cavaliere ha scritto poche righe sui social in cui svela di stare bene anche se dolorante: “Questa notte… Due fari… Lo stritolio delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… Ancora posso vedere mio figlio crescere“.

SIMONETTA, COMPAGNA MAURIZIO MATTIOLI/ "È stato un attimo: uno sguardo e non ci siamo più lasciati"

Diego Tavani: la storia con Aneta e la rottura

Diego Tavani e Aneta Buchtova si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Dopo un periodo di frequentazione i due hanno deciso di viversi fuori dal dating show. Successivamente, la coppia ha raccontato i suoi progetti futuri: “A settembre conviveremo: mi trasferirò a casa di Aneta. Ho le chiavi di casa già da qualche tempo, ma è più che altro un discorso logistico perché altrimenti ogni volta bisognerebbe aprire il cancello, e poi non parliamo delle spese per gli spostamenti in macchina e in motorino… vero?”

Purtroppo, la loro storia è giunta al termine anche se il cavaliere non ha voluto spiegare le ragioni per le quali è avvenuta la rottura. Lo stesso Diego, infatti, aveva raccontato come fosse andata bene la presentazione in famiglia della sua compagna: “Anche se questa prima volta è capitata per caso: Aneta e io stavamo cenando in un ristorante e a un certo punto ci si è trovato anche mio figlio, Leonardo, perché è molto amico di un ragazzo che lavora là e si erano dati appuntamento per uscire dopo il turno. In quel frangente Aneta e Leonardo si sono finalmente potuti conoscere dal vivo. Credo sia andata bene, mio figlio mi ha dimostrato di apprezzarla molto e mi chiede spesso di lei”.

Taylor Swift, sospetti su fine storia col fidanzato Alwyn/ “Per favorire il tour?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA