Uomini e Donne/ Diletta Pagliano presto mamma: “Si chiamerà Thomas” (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, DILETTA PAGLIANO STA PER DIVENTARE MAMMA

Era il 2011 quando Diletta Pagliano approdava a Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Leonardo Greco. Lui la scelse e insieme iniziarono una bella storia d’amore, poi conclusa dopo quattro anni. Oggi i due hanno preso strade diverse e la bella diletta è innamoratissima del ristoratore Alessandro Mastomatteo, che presto sarà papà. Diletta è infatti incinta e, in un’intervista rilasciata a IsaeChia, racconta proprio di questo grande amore e della gravidanza in corso. “Alessandro è l’uomo della mia vita, il papà del mio bambino. – ammette la Pagliano – E’ cominciato tutto tre anni fa. Io ero ospite ad una cena nel ristorante dove lavorava e quella sera lui si è innamorato perdutamente di me, scherzo! Abbiamo cominciato a sentirci da quel momento con dei messaggi. Da lì non ci siamo mai più allontanati”.

DILETTA PAGLIANO: “HO VISSUTO UN MOMENTO DAVVERO DIFFICILE”

Un amore divenuto subito importante quello di Diletta e Alessandro. Tanto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta per diventare mamma. “Ormai sono al settimo mese di gravidanza. – racconta la Pagliano, che poi annuncia – Il mio bambino è un bel maschietto e si chiamerà Thomas, noi lo chiamiamo già Tommy.” Una grande gioia che arriva, però, dopo un periodo davvero complicato, come lei stessa confessa. “Questi mesi non sono stati semplicissimi perché uscivo da un brutto infortunio e sono rimasta incinta quasi al termine del calvario che ho dovuto affrontare. – ammette – Dopo la tempesta dicono ci sia sempre il sereno, e a noi è arrivato un bellissimo dono.” conclude, felice, la futura mamma.

