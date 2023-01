Uomini e Donne, Elena prende un due di picche da Vito/ “Non riesco ad andare oltre”

Uomini e Donne, Elena si dichiara a Vito: “Alla terza uscita già avrei abbandonato il programma con lui”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si siedono al centro studio Vito ed Elena due protagonisti del Trono over. La dama e il cavaliere sono usciti solo due volte, ma questo è bastato per suscitare grandi emozioni in Elena.

Uomini e Donne, Federico bacia Alice/ Carola crolla in studio e scoppia a piangere

Il volto del parterre femminile si dichiara a Vito: “Abbiamo avuto modo di affrontare l’argomento stamattina. Io l’ho notato subito, è l’unico numero che ho chiesto. Abbiamo fatto solo due uscite, io alla terza sarei già uscita con lui se me lo avesse chiesto… ma forse non hai interesse nei miei confronti come ho notato in queste settimane.” Elena, visibilmente emozionata, ha svelato di provare dei sentimenti per il cavaliere: ” Mi ha suscitato cose che non provavo da tempo”. La dama, però, ha anche ammesso di aver capito che lui non prova lo stesse cose: “Ho cercato di voltare pagina perchè non sono venuta qui per soffrire“.

Uomini e donne, Federico Dainese "ho deluso Maria De Filippi"/ E su Gianni Sperti...

Uomini e Donne, Vito dà il due di picche a Elena: “Non provo interesse”

Dopo che Elena si è dichiarata a Vito negli studi di Uomini e Donne, il cavaliere le ha rifilato un due di picche: “Noi due ci siamo conosciuti, siamo stati benissimo insieme… ma tanto bene. Siamo andati oltre quello che è l’aspetto fisico, ho guardato la persona e io della sua persona posso dire di essermi innamorato“.

Il cavaliere continua e rivolgendosi alla dama dichiara: “Però, non sono riuscito a trasformarlo in altro e, in primis, mi fa inca**are con me stesso. Non hai assolutamente colpe, per certi aspetti, potrei averne io nel non essere stato molto più crudo in alcuni casi e dirti magari che non si è trasformato in altro. Non ce la facevo, perchè è difficilissimo accettarlo, è bruttissimo farti del male. Ho cercato di fartelo capire in mille modi“. A questo punto Elena riprende la parola e aggiunge: “L’ho capito, infatti, ma è brutto reprimere ciò che sento“.

UOMINI E DONNE/ Diretta 18 gennaio: Federico bacia Alice, Carola scoppia a piangere

© RIPRODUZIONE RISERVATA