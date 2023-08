Uomini e donne, ex Temptation Island nel cast dei tronisti?/ Esplode il totonomi con Francesca e Daniele…

Temptation Island 2023, Francesca e Daniele sono i futuri tronisti?

Esplode il totonomi dei papabili tronisti di Uomini e donne, con i volti TV uscenti di Temptation Island 2023, Daniele De Bosis e Francesca Sorrentino. Quest’ultimi, protagonisti all’ultima edizione estiva di Temptation Island, come la dolce metà dei rispettivi fidanzati storici Vittoria e Manuel, sono ormai single e potrebbero quindi mettersi alla ricerca dell’amore in TV. Ad avanzare l’ipotesi che vedrebbe Francesca Sorrentino e Daniele De Bosis in lizza per il ruolo di tronista alla nuova edizione di Uomini e donne che é in partenza a settembre 2023 sulle reti Mediaset, é Lollo Magazine.

Il rotocalco di gossip online diretto e curato da Lorenzo Pugnaloni indice un sondaggio web, con un post via Instagram, chiamando il popolo della rete ad esprimere una preferenza tra i due ex Temptation Island, per il possibile ingaggio nel ruolo di tronista di Uomini e donne.

Francesca é reduce da quello che il web definirebbe un amore tossico, vissuto tra up & down con il fidanzato storico Manuel, oltre la differente concezione maturata dai due sull’amore. Il giovane non si é reso disposto a coronare il sogno di Francesca, la costruzione di un rapporto solido e duraturo per il progetto di una famiglia, e al falò di confronto registratosi al termine del loro viaggio nei sentimenti in balia delle tentazioni a Temptation Island 2023 i due hanno chiuso tra le lacrime la loro storia. In particolare, Manuel ha ammesso di non voler oltremodo arrecare dolore alla fidanzata storica, scegliendo così di troncare la loro lovestory per il bene di entrambi. “Ho capito che voglio la mia libertà “, ammetteva in uno sfogo nel villaggio dei fidanzati.

Al via il sondaggio web per l’elezione del nuovo tronista di Uomini e donne

Daniele De Bosis é reduce da un rollercoaster di emozioni ad alta tensione con Vittoria. Lei avrebbe voluto un figlio dalla lovestory, una richiesta che il nuovo Francesco Chiofalo nella storia di Temptation Island non ha esaudito, provocando la messa in discussione della coppia al format delle tentazioni, fino alla rottura registratasi al falò di confronto finale. La scelta dei fidanzati di chiudere la lovestory nasce a monte del tradimento di Vittoria inferto a Daniele, in un avvicinamento al tentatore Edoardo, con tanto di bacio passionale nell’intimità condivisa eludendo le telecamere.

Che Daniele e Francesca possano rivelarsi dei nuovi tronisti ingaggiati a Uomini e donne non si direbbe, quindi, un’ipotesi azzardata. E, tra i commenti a margine del sondaggio web di Lollo magazine, aperto sui papabili tronisti di Uomini e donne, gli internauti votanti si dicono perlopiù a favore del possibile ingaggio per entrambi i candidati. In particolare, la preferita per l’ambito titolo di erede al trono é Francesca.

