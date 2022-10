Uomini e donne: Federico Dainese esce con Noemi, trono a rischio?/ Monica minaccia

Uomini e donne, Federico Dainese sceglie Noemi per un’esterna: le reazioni avverse

Prosegue il consutudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata odierna datata 17 ottobre 2022, che evidentemente vede il trono di Federico Dainese in una situazione di rischio. Questo dal momento che il tronista aveva la possibilità di fare un’esterna e tra le corteggiatrici in carica ha scelto di uscire con la pretendente napoletana, Noemi, che nel curriculum ha un’esperienza lavorativa nel ruolo di cameriera a Londra. L’attrazione fisica tra il tronista e la mora pretendente é palpabile, tanto che in studio Monica chiede a Federico Dainese spiegazioni sulla mancata scelta di portare lei in esterna, dopo che lei avrebbe minacciato l’addio a Uomini e donne.

“Se ti piace Noemi non ti posso mai piacere io, perché siamo due ragazze completamente diverse”, dichiara perentoria al nuovo confronto la bionda Monica parlando a Federico Dainese, che di tutta risposta le rammenta di avergli riferito della sua volontà di lasciare il trono: “Mi hai detto se continui con lei, io me ne vado”. E aggiunge: “Ho mai detto che non mi piaci?”. Il confronto si fa quindi dai toni accesi tra Monica e Federico, e la bionda si trova dinanzi ad un bivio, con le immagini dell’esterna del tronista e Noemi in arrivo. Cosa sarà accaduto tra i due conoscenti all’uscita insieme? Che l’esterna per Federico Dainese e Noemi possa essere stata romantica e intollerabile per Monica non é un’ipotesi azzardata, e la bionda corteggiatrice potrebbe voler confermare la scelta di abbandonare il trono di Federico Dainese.

Federico Dainese pronto a lasciare il trono classico di Uomini e donne?

Nella nuova puntata, quindi, si attendono le reazioni all’uscita di Federico Dainese e la mora napoletana, Noemi. In prospettiva dell’ipotesi ritiro della quota corteggiatrici, in reazione alla scelta del tronista di portare in esterna la sola Noemi, quindi Federico Dainese rischierebbe la possibilità di restare in carica sul trono con una sola corteggiatrice, e in tal caso il suo trono potrebbe avere una chiusura anticipata rispetto alla scadenza prevista. Ma non é detto che Federico abbia in cuore suo già fatto la sua scelta, quella di uscire dal programma facendo coppia fissa con Noemi, così come crederebbero in molti. Il giovane potrebbe non aver trovato l’amore in TV, nonostante l’interesse manifesto nutrito verso la napoletana. Che il tronista possa vedersi costretto a uscire di scena anzitempo, e da single? Il trono classico di Uomini e donne, dedicato alla sezione giovani, può, quindi, dirsi ufficialmente a rischio.

