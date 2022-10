Uomini e donne, Francesca Del Taglia ha tradito Eugenio Colombo/ Spunta l’amante e…

Uomini e donne, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo si lasciano: cosa c’é dietro?

Uomini e donne e i fedeli telespettatori piangono la fine definitiva di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, una delle coppie più amate che la storia del dating-show di Canale 5 ricordi. 10 anni dopo l’inizio dell’idillio che vedeva Eugenio Colombo scegliere al termine del suo trono la principessa del suo cuore come scelta finale, Francesca Del Taglia, infatti, i due protagonisti della tanto amata scelta hanno comunicato in una nota diramata a mezzo social di essersi lasciati definitivamente. I due ex volti di Uomini e donne, che hanno fatto breccia nei cuori dei telespettatori del trono classico, hanno avuto due figli, e sulla scia delle numerose indiscrezioni e pillole di gossip che davano la loro lovestory sull’orlo della fine, alla fine hanno gettato la spugna, dichiarando naufragato il loro amore. E intanto, a a margine della rottura annunciata, emerge il sospetto del web che Eugenio Colombo possa aver subito un tradimento da parte della sua scelta, Francesca Del Taglia.

Amici 22, il daytime doppione 28 settembre é un caso/ Web in tilt: c'entra Wax?

Francesca Del Taglia ha tradito Eugenio Colombo con Federico: la voce web su Uomini e donne

Una voce tranchant, particolarmente compromettente per la reputazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che vedrebbe la bella Francesca protagonista di un flirt top-secret con un famigerato amante ai tempi della lovestory con Eugenio, che l’ultima segnalazione giunta alla blogger Deianira Marzano indica con il nome di Federico.

Amici 2022, Cricca 1° in classifica/ Ornella Vanoni lo premia dopo Area Sanremo

“Tutti sanno che stanno insieme”, ha

chiosato un utente rispetto ad una foto che proverebbe il presunto tradimento, inoltrata alla beninformata- . Il ragazzo nella foto di Francesca è proprio il fidanzato attuale, è di qua anche lui e tutti sanno che stanno insieme. Ti mando la sua foto, esteticamente non ha nulla a che vedere con quel manzo di di Eugenio”.

Sembrerebbe che Federico sia un amico del

fidanzato della sorella di Francesca, secondo l’ultimo testimone del presunto tradimento: “Deia sono di Cecina e Francesca sta ufficialmente con Federico, amico amico

di Elia, fidanzato di sua sorella. Povero

Eugenio. Fonte certa. Al momento l’ex corteggiatrice non ha né confermato né smentito le voci circa la sua

nuova liason. Le foto però sembrerebbero

parlare chiaro. Sarà solo un amico?”.

Concorrenti Amici 22 , la classe 2022/2023 si completa/ É polemica sul daytime!

Nel frattempo, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si trincerano in un silenzio tombale rispetto ai rumori circolanti sul suo conto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA