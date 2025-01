Anticipazioni Uomini e Donne, ennesima lite tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

Nelle prossime puntate del dating show di Canale5 ci sarà un clamoroso colpo di scena nel Trono di Francesca Sorrentino, scoppierà una furiosa lite con il suo corteggiatore Gianmarco che abbandonerà lo studio e ciò spingerà persino ad intervenire Tina Cipollari. Andando con ordine, dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni si scopre cos’è successo durante le ultime registrazioni. Nel Trono Classico ha avuto ampio spazio l’ultima rimasta dei tronisti di settembre, Francesca Sorrentino che ha deciso di non portare in esterna nessuno.

Francesca sta conoscendo meglio sia Gianmarco Meo che Gianluca Costantino tuttavia mentre con il secondo pur essendoci un riavvicinamento non è ancora mai scattato nessun bacio la relazione con il primo procede tra alti e bassi. Nel dettaglio, tra la tronista ed il corteggiatore ci sono slanci di confidenze con baci appassionati e gesti importanti (per esempio lui le ha fatto conoscere la sorella) ad incomprensioni che portano a momenti di allontanamento. Ed adesso stando alle anticipazioni Uomini e Donne è scoppiata l’ennesima lite tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo quando lei ha scoperto un retroscena su di lui: in passato si era proposto come tronista e questo ha insinuato il dubbio in Francesca, convinta che sia li più per le telecamere che per lei.

Le anticipazioni rivelano che c’è stata una lite molto forte tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo, quest’ultimo è sbottato dicendo di non poterne più perché ogni cosa che fa sbaglia e pensa di non piacerle. Ed è a questo punto che il corteggiatore di Francesca, Gianmarco Meo si è alzato ed ha abbandonato lo studio della trasmissione. Insomma il Trono di Francesca a Uomini e Donne è sempre più nel caos. Nel mentre è intervenuta persino Tina Cipollari che è andata a riprendere il ragazzo per cercare di calmarsi e convincerlo a non prendere decisioni affrettate. Alla fine il corteggiatore ma ha nuovamente discusso in maniera accesa con la tronista.