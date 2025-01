Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 29 gennaio 2025: nuova tronista Chiara alle prese con i primi corteggiatori

È tutto pronto per una nuova registrazione del dating show di Canale5 che si terrà oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, e si scoprirà che cosa succederà nelle prossime puntate grazie alle anticipazioni Uomini e Donne. Innanzitutto c’è grande attesa per la nuova tronista Chiara che è stata annunciata nella registrazione di ieri sul sito di WittyTv. La giovane è una studentessa di economia, finanza e marketing di 23 anni.

Solare e carina ma allo stesso tempo molto umile e semplice per la nuova tronista Chiara (di cui al momento non si conosce il cognome) sono già scesi i primi corteggiatori al buio che però, stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite ieri da Lorenzo Pugnaloni sarebbero molto più piccoli di lei. Vedremo dunque come inizierà e soprattutto come si evolverà il percorso della tronista che prende il posto di Martina De Ioannon che è uscita dal programma con la sua scelta Ciro Solimeno mentre la non-scelta Gianmarco Steri ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 gennaio 2025: muro tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

In attesa delle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi 29 gennaio 2025 è necessario fare un passo indietro su quello che è successo ieri. Per quanto riguarda il Trono Classico, la tronista Francesca Sorrentino è uscita in esterna solo con Gianluca, sono stati entrambi molto bene ed entrambi l’hanno sottolineato, sono sempre più complici e in sintonia ed il loro rapporto sta crescendo sempre di più anche se neanche questa volta è scattato il bacio tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino.

Tuttavia, l’esterna tra Francesca e Gianluca ha infastidito non poco Gianmarco Meo che infastidito e deluso ha rivelato che tra lui e la tronista c’è ormai un muro insormontabile che lui non sa come oltrepassare. I due si sono poi chiariti ballando insieme. Si passa poi all’altro tronista, Gianmarco Steri che ha fatto le esterne con due ragazze Liane ed Ambra ma ha dimostrato interesse anche per Rachele, che a livello estetico è quella che gli piace di più. Per il momento si tratta però solo di esterne conoscitive.

Uomini e Donne, cosa succederà nelle prossime puntate: Tina e il suo show

Infine le anticipazioni Uomini e Donne si chiudono con i protagonisti del Trono Over e Tina Cipollari quest’ultima ormai è entrata nel pieno del suo Trono, è uscita in esterna con Cosimo. I due dopo aver passeggiato per le vie di Roma e poi sono andati a cena, è sceso un nuovo corteggiatore che ha tenuto e poi ha chiesto di far ritornare un signore che aveva eliminato dopo che quest’ultimo in un video ha dichiarato di possedere una Ferrari. Nel Trono Over, infine, per Gemma Galgani è sceso un nuovo cavaliere mentre Giovanni è uscito sia con Margherita che con Morena ma con quest’ultima non è andata bene.