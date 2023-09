Uomini e donne: Francesca Sorrentino tra i nuovi tronisti, dopo Temptation island?/ “Sto attraversando…”

Uomini e donne, Francesca Sorrentino é la papabile nuova tronista al trono classico

Francesca Sorrentino é la papabile nuova tronista di Uomini e donne, stando al totonomi apertosi nel web relativamente ai candidati volti TV del dating show di Maria De Filippi.

Il fandom dell’ex Temptation Island 2023, che nel corso del programma degli amori in balia delle tentazioni finiva il percorso chiudendo la lovestory con il fidanzato Manuel, ritenendolo un amore tossico, chiede a gran voce via social che la giovane sia ingaggiata al trono classico di Uomini e donne. E, incalzata sulla possibile offerta di un trono da registrare alla ricerca dell’amore dopo la rottura con il fidanzato storico come lei ex Temptation Island, a mezzo Instagram story Francesca Sorrentino fa ora sapere il suo punto di vista e quale sarebbe la sua scelta, allo stato dell’arte.

Francesca Sorrentino dice “no” a Uomini e donne

Nel dettaglio, tra le altre dichiarazioni rilasciate via Ig, la giovane ex Temptation Island lascia intendere che si rifiuterebbe di salire sul trono classico, come erede nel ruolo di tronista alla ricerca di un nuovo amore. “Io sono una persona che quando vive un rapporto lo vive al mille per mille. Do veramente tutta me stessa, di conseguenza quando finisce io ho bisogno di metabolizzare -fa sapere la giovane, lasciando così intendere che non riuscirebbe a lasciarsi andare alle nuove conoscenze tra i possibili pretendenti ad un eventuale trono di Uomini e donne-. Anche perché come avete potuto vedere la fine della mia relazione è stata molto sofferta, soprattutto da parte mia. Quindi dato che sono una persona vera, è difficile per me stare bene”.

La verità della papabile tronista di Uomini e donne, poi, prosegue ancora: “Faccio vedere che rido, scherzo, ma questo ridere è il mio modo per fronteggiare situazioni un po’ dolorose. Sono in un periodo molto difficile e particolare. Perché una volta che si spengono i riflettori comunque bisogna fare i conti con la realtà. La realtà è che comunque un rapporto è terminato… A prescindere se il sentimento c’è, se il sentimento non c’è, se è giusto o se è sbagliato. Si vive il lutto da separazione e io sto vivendo il mio lutto da separazione da questa persona. Ognuno ha i suoi tempi, in base a come termina la relazione, in che modo ci si è arrivati alla fine”.

Quindi, in conclusione, Francesca Sorrentino rimarca la sua posizione ricordando la puntata del via alla nuova stagione di Uomini e donne, dove si confrontava con Maria De Filippi (che é al centro di una polemica su Amici 23), sulla richiesta dell’occhio pubblico per la sua candidatura al trono: “Quando c’è stata la registrazione della puntata io ancora ero abbastanza scottata, a oggi non sto al 100%. Sto attraversando le mie fasi. Sarei stata ipocrita a dire “voglio salire su quel trono, sono pronta a fidanzarmi”. Per il momento non me la sentivo”.











