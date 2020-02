Uomini e Donne, gara di ballo con il cocco/ In studio Umberto e Francesca di Amici

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante la puntata di martedì 4 febbraio 2020 i telespettatori avranno la possibilità di vedere una puntata davvero speciale; in studio, infatti, si svolgerà una gara di ballo con il cocco proposta di Tina Cipollari che coinvolgerà tutto il parterre femminile e maschile. A dare il via alla gara di ballo sarà la coppia formata da Gemma Galgani e Emanuele, ma a sorpresa arriveranno in studio anche alcuni ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi. Una gara di ballo che si preannuncia davvero imperdibile, visto che sia le dame che i cavalieri condivideranno il palcoscenico pronti a tutto pur di conquistare la vittoria finale.

Uomini e Donne, gara di ballo nel Trono Over

Una gara di ballo, ma una sola coppia vincitrice. Durante la puntata di martedì 4 febbraio 2020 del Trono Over di Uomini e Donne lo studio del dating show di Canale 5 si trasformerà in una vera e propria pista da ballo con tanto di vincitore finale. A proporre la gara sarà Tina Cipollari che, dopo aver visto Gemma e Emanuele ballare insieme, ha lanciato la sfida: una gara di ballo con il cocco per Emanuele e Antonella. La gara coinvolgerà tutte le dame e i cavalieri del programma: nessuno si tirerà indietro in quella che si preannuncia una vera e propria competizione che sul finale vedrà Gianni Sperti eleggere la dama vincitrice del ballo. A sorpresa però in studio arrivano anche alcuni ballerini professionisti di Amici 19 chiamati a danzare rispettivamente con una dama o un cavaliere del parterre. Tra i ballerini ci saranno: Umberto, Simone e Francesca. Possiamo anticiparvi anche il nome della dama vincitrice della gara di ballo con il cocco: si tratta di Carlotta.

