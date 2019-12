Uomini e Donne/ Gemma e Juan Luis, è finita? Lui scompare dai social e.. (Trono Over)

Uomini e Donne ha chiuso i battenti sul più bello. Il programma è in pausa natalizia e tornerà il prossimo anno, ma i fan del trono Over si chiedono cosa sia accaduto dopo la puntata tra Gemma Galgani e Juan Luis. Dopo aver lasciato lo studio per discutere dietro le quinte, la Galgani è riapparsa in monitor sola e disperata. Di Juan Luis non si è saputo nulla, né il cavaliere ha fatto il suo ritorno in studio per dire la sua o salutare e andare via. La disperazione di Gemma ha fatto comunque intendere che la discussione sia andata male e che Juan abbia alla fine deciso di andare via. Quanto si siano detti si scoprirà solo con le prossime puntate del trono Over, quando verranno mostrati i filmati del dietro le quinte. Intanto qualche indizio va cercato sui social dei diretti interessati.

Uomini e Donne: Gemma ironizza la rottura, Juan Luis non pervenuto!

Sia Gemma Galgani che Juan Luis Ciano sono molto attivi sui rispettivi profili Instagram. Nelle ultime ore, la dama di Uomini e Donne ha fatto dell’ironia sulle sue “sfortune amorose”, sottolineando come nella sua vita il “Mai una gioia” sia ormai onnipresente. Una battuta che però potrebbe anche confermare che le cose con Juan sono effettivamente andate male e che tutto si sia concluso proprio in puntata. Se questo è ciò che accade sul profilo della Galgani, ben diversa è la situazione per Juan Luis. Da ore ormai il cavaliere, sempre molto attivo con foto postate e stories, è letteralmente scomparso da Instagram. Perché? Che stia evitando proprio in virtù di quanto accaduto a Uomini e Donne? Ciò che è certo è che il suo ultimo post vede oltre 1400 commenti, tantissimi dei quali accuse, critiche e, soprattutto, sospetti.

