Gianni Sperti vs Juan Luis/ Uomini e Donne: “fai serate a pagamento, poi con Gemma..”

Dopo essere stato pesantemente attaccato da Armando Incarnato, Juan Luis Ciano, nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne finirà nel mirino anche di Gianni Sperti. L’opinionista che, finora, aveva giudicato eccessive le pretese di Gemma Galgani esortandola a cambiare atteggiamento, infatti, a Maria De Filippi confesserà di avere molti dubbi sulle reali intenzioni del cavaliere. Gianni, infatti, dopo aver ascoltato gli audio della signora di Firenze con cui Juan Luis ha chattato e che Armando ha fatto ascoltare agli opinionisti e, dopo aver visto i messaggi che Juan avrebbe inviato alla sorella di Incarnato, ha cominciato a porsi delle domande sul vero motivo che ha spinto Juan Luis a partecipare a Uomini e Donne. Secondo Gianni, infatti, Ciano non sarebbe così interessato a Gemma Galgani e la prova iconfutabile arriverebbe dai social.

GIANNI SPERTI CONTRO JUAN LUIS CIANO A UOMINI E DONNE: LA VERITA’ SULLE SERATE

Juan Luis Ciano, grazie al trono over di Uomini e Donne, è diventato molto popolare al punto da essere il protagonista di alcune serate. Nulla di strano se non fosse che il suo atteggiamento nei confronti di Gemma Galgani non convince Gianni Sperti che, nella puntata del trono over in onda oggi chiederà spiegazioni a Juan sulle serate. “Per essere sincero e corretto, devo dire che su internet, chiedo conferma a Juan, ho visto delle locandine che annunciano delle serate. E’ vero Juan?“, chiederà l’opinionista. “Allora, io ho fatto una serata l’altro giorno, ma non era una serata mia particolare. Era la serata di un amico che fa il pr ed è un grandissimo amico mio e mi ha chiesto la cortesia di partecipare “, risponderà il cavaliere. “Era pubblicizzata con il tuo nome e la tua faccia. Addirittura era anche a pagamento la serata” – repliche Gianni. L’opinionista, poi, non credendo affatto alle parole del cavaliere sbotterà. “Quando una persona viene qui a corteggiare, corteggia per davvero e s’innamora per davvero, se fa delle serate, siamo felici per lui. Ma se una persona viene qui e dice: ‘vengo qui per Gemma, poi dice non provo chimica, non fa quello che dovrebbe fare e fa le serate, allora il discorso cambia”, saranno le due parole di Sperti.





