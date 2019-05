Uomini e Donne/ Gemma e Mario, la galeotta Mole Antonelliana… (Trono Over)

Come andrà questa estate per Gemma Galgani? Sappiamo bene quanto questo periodo dell’anno, lontana dalle telecamere del trono over di Uomini e Donne, sia particolarmente difficoltoso per la dama torinese. Anni addietro infatti, dal ritorno in televisione, ha rotto sia con Giorgio Manetti che con Marco Firpo, dopo una bollente estate passata ad amoreggiare. Attualmente la dama è alle prese con il flirt con Mario, focosissimo cavaliere che sta già mettendo le cose in chiaro corteggiandola massicciamente, scrivendole poesie e sussurrandole “Grazie di esistere!”. Le cose tra di loro andranno finalmente bene oppure, anche questa volta, la donna tornerà negli Studi Elios da single? Siamo curiosissimi di scoprire quale messaggio “finale” le regalerà Tina Cipollari prima di andare in vacanza. Ed infatti, come ben sapete, la prossima settimana andranno in onda proprio le ultime due puntate del trono senior, con protagonisti dame e cavalieri.

Uomini e Donne, trono over: Gemma e Mario, intesa alle stelle

Lo scorso martedì pomeriggio, presso gli Studi Elios del trono over di Uomini e Donne, è stata registrata l’ultima puntata di questa stagione. Gemma Galgani, ha raccontato gli ultimi risvolti sentimentali, alle prese con Mario. A quanto pare, le cose stanno andando molto bene tra di loro, a dimostrazione di una perfetta intesa emotiva: proseguirà anche in estate? Vedremo! Secondo ciò che ha rivelato il VicoloDelleNews, l’ultima esterna tra Gemma e Mario è andata benissimo, compresa una intesa molto forte passata a divertirsi al bowling. Nel corso del loro nuovo riavvicinamento, il cavaliere si sarebbe lasciato andare a parole molto forti ed importanti nei confronti della dama, a testimonianza del particolare trasporto. Il desiderio del cavaliere infatti, sarebbe quello di potere trasformarsi nell’acqua della sua doccia per poterla toccare solo per un attimo (ah, che poeta!). Il ultimo, Mario ha proposto a Gemma d’incontrarlo sotto la Mole Antonelliana, ed è proprio lì che è scoppiata la passione con il loro primo bacio. Se son rose… speriamo che Gemma, come gli altri anni, ci regali delle preziose news attraverso i suoi account ufficiali di Facebook e Instagram.

