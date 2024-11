Uomini e Donne, Valerio Iervolino contro Gemma Galgani: “Una donna che credi sincera fa più paura di una bestia selvaggia”

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, attualmente la sua conoscenza con il cavaliere Fabio procede a gonfie vele e tra i due addirittura è scattato il bacio. Tuttavia nelle scorse settimana la dama torinese aveva iniziato una relazione con un altro corteggiatore Valerio Iervolino ma all’epoca le cose non andarono bene, dopo una serie di baci appassionati l’uomo è finito al centro di segnalazioni su presunte frequentazioni femminili. La situazione in studio si era riscaldata talmente tanto che era volato persino uno schiaffo di Gemma a Valerio. A distanza di mesi l’ex cavaliere di Uomini e Donne non sembra aver metabolizzato l’addio e sui social sembra lanciare frequenti stoccate a Gemma.

Infatti, Gemma Galgani è finita sotto attacco di Valerio Iervolino sui social. Quest’ultimo ha postato su TikTok una serie di foto in cui compaiono entrambi con frasi palesemente rivolte a Gemma Galgani e alla delusione che l’ex corteggiatore ha provato quando ha posto fine alla loro conoscenza nelle precedenti puntate di Uomini e Donne. Sotto uno scatto ha scritto: “La vita è troppo corta per sprecarla a inseguire un amore impossibile!” “La storia dell’uomo e di Dio è una delusione reciproca”, sotto un altro invece ha lanciato la frecciata: “Una donna che credevi sincera fa più paura di una bestia selvaggia. Una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma una donna falsa ti ferisce nell’anima”.

Gemma Galgani nel mirino di Valerio Iervolino a Uomini e Donne: stoccate e frecciate social

La conoscenza tra Gemma Galgani e Valerio Iervolino a Uomini e Donne è entrata in crisi quando sono arrivate delle segnalazioni sull’amicizia dell’uomo con Giorgio Manetti, ex di Gemma e sulla conoscenza con altre donne. Valerio all’epoca si è difeso rivelando si trattava di amiche, ma a un esame più approfondito, il corteggiatore si è rifiutato di fornire nomi o numeri di telefono per confermare la sua versione. La dama torinese non gli ha mai creduto nonostante i continui tentativi di recuperare il rapporto di Iervolino ed adesso a distanza di mesi, quest’ultimo ha rotto il silenzio con una serie di frecciate e stoccate sui social.