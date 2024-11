Tina Cipollari contro Gemma Galgani: così mette in guardia Fabio a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano a scontrarsi a Uomini e Donne. La bionda opinionista, dopo la tregua della scorsa stagione, ha ricominciato a commentare le frequentazioni della dama che, attualmente, sta uscendo con Fabio Cannone dal quale vorrebbe maggiore contatto fisico. Di fronte alle richieste di Gemma, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, la bionda opinionista ha messo in guardia il cavaliere svelando quelli che sarebbero i veri desideri della dama.

Tina Cipollari, lite con Vincenzo e Ilaria a Uomini e Donne/ "Maria devono andare via o non torno io"

“E’ da tanto che non provavo queste sensazioni, emozioni. Non sto correndo. Capisco i tuoi valori, i tuoi tempi, il tuo stato d’animo.“, le parole dette da Gemma a Fabio a cui, però, Tina ha voluto dare un consiglio. “Lei cerca un contatto. Mi dispiace perché ti troverai accanto una donna scontenta. Non ti fidare di lei. Lei è interessata al s3x, al touch. Fabio, un giorno, tu mi ringrazierai”, le parole di Tina.

Tina Cipollari, lite con Vincenzo a Uomini e Donne/ "Sei senza cervello, mi stai su quel posto da parecchio"

Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuovo scontro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 18 novembre 2024, Tina Cipollari torna a dare consigli a Fabio in merito al suo rapporto con Gemma Galgani. La bionda opinionista chiede così a Maria De Filippi di mandare in onda un filmato che ha fatto realizzare per mostrare i vari lati di Gemma. Nel filmato, così, appare Gemma in diversi momenti della sua avventura del parterre del trono over. In particolare, vengono mostrate le varie sfilate a cui ha partecipato Gemma tirando fuori anche il suo lato sensuale.

Il gesto di Tina, però, non rovina il rapporto tra la dama e Fabio che decide comunque di voler continuare ad uscire con la Galgani che, a sua volta, annuncia di essersi iscritta ad una scuola di ballo per poter affiancare Fabio nella sua passione.

Chi è William Marino?/ Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha colpito anche Tina Cipollari