Uomini e Donne/ Gemma Galgani, dolce pensiero per i maturandi (Trono Over)

Gemma Galgani in queste giornate, ha fatto il suo personale in bocca al lupo ai maturandi 2019. La dama più amata del trono over di Uomini e Donne, con molta probabilità tornerà in televisione da settembre e, in attesa di rivederla, gli estimatori la seguono con affetto su Facebook e Instagram, dove di recente ha scritto il suo pensiero per i giovani studenti. “Ragazzi… sarete già a letto.. e se non lo siete non va tanto bene perché dovreste riposare anche se questo periodo resterà unico ed indimenticabile… non tornerà più!!! Sarà faticoso ma sarà anche il periodo che vi porterete dietro per tutta la vita! Siate concentrati e mettetecela tutta!!! Noi vi pensiamo… buonanotte e sogni d’oro”, ha scritto la torinese. Tra i tanti commenti, anche alcuni fanciulli verso la maturità che la ringraziavano per l’affetto: “Grazie Gemma da parte di un maturando del liceo classico! Ora rimane solo l’orale, 5 giorni ed avrò finito”. E ancora: “Hai sempre un pensiero carino per tutti. Sei un amore Gemma. In bocca al lupo a tutti ragazzi”.

Uomini e Donne Over: Gemma Galgani, il pensiero per i maturandi

Già qualche giorno prima, in vista del primo esame scritto, Gemma Galgani aveva fatto il suo augurio ai maturandi. Sempre sul suo numeroso profilo Instagram, la dama del trono over di Uomini e Donne aveva scritto: “È arrivato il momento tanto atteso per i nostri ragazzi: la Maturità! Forza ragazzi siete il nostro futuro! La Maturità lo ricorderete come uno dei periodi più belli della vostra vita! Ce la farete, siamo con voi! Grazie per esserci!”. Anche in questo caso, tanti i commenti a seguire: “E chi se lo scorda più il primo giorno di maturità! Esattamente 7 anni fa , il giorno del mio compleanno!”. La dama torinese anche lontana dalle telecamere che l’hanno resa famosa, continua a dialogare e scambiarsi opinioni, commenti e dolci pensieri con gli estimatori. Da settembre riuscirà a trovare l’uomo della sua vita? Vedremo se ci darà anche delle news sulla sua ultima frequentazione: come starà andando?

