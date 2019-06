Uomini e Donne/ Rocco Fredella: “Dory è la donna giusta. Gemma piange..” (Trono Over)

Dopo aver tentato in tutti i modi di conquistare Gemma Galgani senza, tuttavia, riuscirci, Rocco Fredella ha lasciato il trono over di Uomini e Donne per poi trovare l’amore nella vita di tutti i giorni. L’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, infatti, sta vivendo una bellissima storia d’amore con Dory di cui ha parlato ai microfoni di Uomini e donne Magazine definendola la donna giusta. “Il giorno in cui ho incontrato Dory, lei mi si è avvicinata e mi ha detto che le dispiaceva per quello che mi era successo in trasmissione il giorno in cui ho deciso di abbandonare il programma. Lei è una ragazza bellissima, ha 45 anni, ma il corpo di una ventenne. E’ la donna perfetta per me, e l’ho capito nel momento in cui ha dimostrato di saper capire i miei momenti burrascosi. Lei mi coccola, mi tranquillizza, mi spiazza, mi fa sempre sentire amato. Fin dai primi giorni della nostra relazione, mi ha sempre cercato, riempito di telefonate. Lei si è innamorata di quello che sono, del mio cuore, della mia sensibilità”, ha spiegato Rocco.

UOMINI E DONNE TRONO OVER: ROCCO FREDELLA CONTRO GEMMA GALGANI

Dory è riuscita a prendere il posto di Gemma Galgani nel cuore di Rocco Fredella che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine non ha risparmiato frecciatine all’indirizzo della dama storica del trono over. “Non ce l’ho fatta nonostante sia stato dietro a Gemma per tantissimo tempo credendo veramente in noi, fino a che non ho capito di essere stato preso in giro, e ho compreso che non ero e mai sarei potuto essere l’uomo giusto per lei. Così alla fine sono crollato anche perché le dame con cui sono uscito dopo Gemma non si sono fatte più sentire dopo il mio primo appuntamento” – ha dichiarato Rocco che poi conclude – “Gemma è una che piange anche quando si versa per terra un goccio di latte, ma quando mi ha visto in quelle condizioni una fatto nulla”.

