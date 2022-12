Uomini e donne, Gemma Galgani: é triangolo con Alessandro/ La “terza incomoda” piange

Uomini e donne, Gemma Galgani diventa protagonista di un triangolo

Nell’attesa del ritorno tv di Uomini e donne previsto a gennaio 2023, Gemma Galgani si rende protagonista di un triangolo amoroso al dating show. O almeno questo é stando alle ultime anticipazioni TV segnalate da Uomini e donne classico e over, pagina di blogging curata da Lorenzo Pugnaloni. Nel dettaglio, alle nuove registrazioni di Uomini e donne datate 21 dicembre 2022 Gemma Galgani prima si decide a interrompere la frequentazione avviata con Agostino, perché lui non rientra nei canoni del suo prototipo di uomo ideale, e poi si rivela protagonista di un’esterna insieme al pretendente Alessandro. Quest’ultimo, però, é uscito sia con Gemma che con l’altra dama, al trono over, Paola. Con Gemma il cavaliere si é concesso un momento aperitivo sbarazzino, e in studio, rispetto all’uscita con Paola, lui poi dichiara di aver avuto solo un bacio stampo. Una versione che ferisce quest’ultima, tanto la dama esce in lacrime dallo studio di Uomini e donne.

Tina attacca Gemma: che succede a Uomini e donne?

Alla fine, al centro studio esce fuori tutt’altra verità dei fatti. Si accende una dura discussione al trono over, con le dame Silvia e Pamela sedute al centro studio, e quest’ultima si dichiara allibita per il preannunciato “triangolo amoroso” avviato dal cavaliere insieme a Gemma e Paola. Ma Gemma Galgani intende spezzare una lancia in favore all’uomo, lasciando intendere che lui non si sia mai comportato male nei suoi riguardi. Dichiarazioni a cui segue l’attacco alla torinese da parte dell’opinionista Tina Cipollari, che accuserebbe Gemma di fare sempre allusioni sessuali in TV.

Nel frattempo, inoltre, tra i volti TV veterani del dating show e più vicini a Gemma, Riccardo Guarnieri matura inaspettatamente una decisione definitiva sulla frequentazione avviata con Gloria Nicoletti al trono over di Uomini e donne . Il tarantino decide di chiudere sul nascere la frequentazione avviata con la over, reduce dall’addio dell’ex bresciana, Ida Platano.

