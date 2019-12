Uomini e donne/ Gemma Galgani ha “incastrato” Babbo Natale! (Trono Over)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO OVER DEL 24 DICEMBRE

Gemma Galgani ha incastrato Babbo Natale, questa è proprio un’ultima ora visto che la protagonista di Uomini e donne ha usato i social per un suo ultimo appello. Alcuni lo definiscono simpatico, altri fuori luogo, fatto sta che in molti non riescono ancora a mandare giù il comportamento della bella dama ed è per questo che continuano a prenderla di mira qualsiasi cosa essa faccia. Anche oggi è lo stesso è tutto perché nella tarda serata di ieri la dama torinese ha messo in rete un video con il quale annuncia di aver incastrato Babbo Natale: “Babbo Natale allora ti ho incastrato perché o mi porti il micetto o mi porti l’amore, il micetto da solo non può stare e io senza amore nemmeno e quindi vedi un po’ tu cosa fare…“. Il messaggio è arrivato forte e chiaro a Babbo Natale ma anche a tutti i fan che la seguono nel programma e che adesso sono divisi tra chi spera che presto possa trovare davvero l’amore e chi sogna di non ritrovarla a gennaio perché magari innamorata alla follia di Juan Luis.

GEMMA GALGANI, NATALE CON JUAN LUIS DOPO UOMINI E DONNE?

Proprio quest’ultimo ha regalato le peggiori pene di questo inizio di nuova edizione di Uomini e donne alla bella Gemma che si è districata a fatica prima tra le provocazioni di Barbara de Santi e Tina Cipollari e poi tra le segnalazioni di Armando Incarnato. Quest’ultimo ha rivelato che il cavaliere argentino non viene nel programma per Gemma ma solo per mettersi in mostra visto che, quando è a casa, chatta con altre donne (sua sorella compresa) ed esce con altre donne. La cosa ha fatto sciogliere in lacrime la torinese che, però, alla fine, ha scelto di continuare a conoscere Juan Luis. La coppia scoppierà questo Natale? Lo scopriremo solo nella prossima registrazione che dovrebbe andare in scena tra Natale e Capodanno o almeno si spera.

