Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore/ Tina Cipollari al veleno: “Chiamate il medico!”

Uomini e donne, Gemma Galgani pronta a ricominciare in amore?

Il via alla messa in onda della nuova stagione tv di Uomini e donne, previsto per il prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5, é a rischio, per i funerali di Elisabetta II che saranno trasmessi -nella summenzionata data- a reti unificate, dalle TV in tutto il mondo, ma intanto sale la suspence con le ultime anticipazioni TV del dating-show, in previsione di un rientro funesto di Gemma Galgani al trono over.

Wilma Goich al Grande Fratello vip 7, il web insorge/ "C’é un po' di Gemma Galgani nel cast"

Stando allo spoiler lanciato da Lorenzo Pugnaloni su Uomini e donne classico e over via Instagram, relativo alla registrazione del dating-show tenutasi il 12 settembre 2022, Gemma Galgani siederà al centro studio per un’importante novità, dopo che la dama ha ricevuto sempre meno attenzione nel format di Maria De Filippi nella scorsa stagione, andata in onda prima delle vacanze estive. Ma con il rientro settembrino in TV, per l’ex dama storica di Giorgio Manetti a Uomini e donne si prevede una nuova frequentazione scoppiettante.

Veronica Ursida contro Armando e Gemma di Uomini e Donne/ "Lui falso e aggressivo, lei si è trasformata…"

Le anticipazioni, infatti, segnalano che Gemma Galgani riceverà in studio la notizia dell’arrivo a Uomini e donne di un nuovo corteggiatore, che intende fare la sua conoscenza. Chiaramente per la veterana tra gli over questa si rivelerà essere una notizia lusinghiera, dal momento che nonostante il lungo percorso che lei ha vissuto al dating show c’é chi continua a credere in lei e alla sedicente voglia di trovare l’amore attraverso il format prodotto e condotto da Maria De Filippi, al di là delle supposizioni di detrattori che la tacciano di finzione per visibilità e business, tanto da spingersi a farle la corte.

Gemma Galgani riparte con la new entry Didier/ É due di picche a Uomini e donne!

Tina Cipollari e l’attacco a Gemma Galgani

Ma l’arrivo di un nuovo corteggiatore al trono over per Gemma Galgani si rivelerà funesto, di contro, per l’intervento fulmineo di Tina Cipollari, l’opinionista avversa storica di Uomini e donne. La vamp e acerrima nemica di Gemma, al momento TV dell’arrivo in studio del nuovo pretendente, infatti, metterà in imbarazzo la dama torinese chiedendo che la Galgani venga fatta visitare da un medico per comprovarne il buono stato di salute generale. L’ennesima frecciatina di Tina lanciata a Gemma é, quindi, prevista a Uomini e donne e un nuovo scontro é alle porte… Cosa accadrà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA