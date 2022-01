Uomini e Donne/ Gemma Galgani sogna l’amore: il messaggio propositivo

Uomini e Donne, Gemma Galgani e il sogno del grande amore

Gemma Galgani è pronta a tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per ricominciare a cercare il grande amore della sua vita. Prima della pausa natalizia, la dama di Torino stava uscendo con Leonardo, ma la sua decisione di uscire anche con un altro cavaliere aveva incrinato un po’ la loro serenità. Senza puntate in onda, non si sa precisamente cosa sta accadendo tra Gemma e Leonardo, ma il desiderio d’amore della dama è noto a tutti.

La Galgani, anno dopo anno, delusione dopo delusione, non ha ancora perso la voglia d’innamorarsi e di trovare il principe azzurro con cui vivere una favola d’amore come quella che, in più di dieci anni di trono over, hanno vissuto altre dame ed altri cavalieri. Con l’arrivo del 2022, la dama di Torino si è così lasciata andare ad una riflessione sul tempo che passa che ha emozionato i fan.

Il messaggio di Gemma Galgani prima del ritorno a Uomini e Donne

L’inizio del nuovo anno è l’occasione per riflettere e fissare nella mente i nbuoni propositi ed è ciò che ha fatto Gemma Galgani condividendo i propri pensieri sui social. “Abbiamo salutato il vecchio anno per salutarne un altro, quello nuovo ” ed incrementare quel dato anagrafico che, più passa il tempo, più ci pesa, è proprio sul trascorrere inarrestabile del tempo”, scrive Gemma.

“La cattiva notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è che tu sei il pilota. Ogni giorno abbiamo 86.400 secondi gratis, che hanno un valore inestimabile. Quando il tempo lo perdi, non può tornare indietro, puoi avere più soldi, ma non puoi avere più tempo. Il regalo più prezioso dalla persona che ami, che sia un familiare, un amico, quindi, non sono gioielli, non soldi, non parole, ma il suo tempo, perchè quello che ha dato a te è soltanto tuo. Rileggendo con attenzione queste parole, inizio l’anno con il proposito di non sprecare il mio tempo, ma di farne dono anche a chi ne ha bisogno e concludo con una citazione di Goethe che tanto mi piace: “tutto quello che puoi fare o sognare di poter fare, incomincialo! Il coraggio ha in sè genio, potere e magia. Incomincia adesso“, conclude la dama.

