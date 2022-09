Uomini e donne, Gemma Galgani “sono inguaribile romantica”/ “Sposarmi? A pensarci…”

Uomini e donne, Gemma Galgani alla ricerca del vero amore

Ha preso il via una nuova edizione di Uomini e donne e, ancora una volta, protagonista in studio è Gemma Galgani. Ormai volto fisso del dating show di Maria De Filippi, la dama torinese non abbandona l’idea di trovare il vero amore. E lo racconta anche in una lunga ed intima intervista al settimanale Nuovo: “Spero un uomo sincero, leale e affettuoso con cui condividere momenti piacevoli. Seguirò ancora una volta il cuore, ma mi costruirò anche una piccola corazza per proteggermi da corteggiatori con finti interessi e da situazioni poco limpide. A ogni nuova conoscenza mi sciolgo in un oceano d’amore, ma con gli uomini sbagliati mi faccio male“.

Uomini e donne, Gemma Galgani smonta Tina Cipollari/ "Imparasse ad ascoltare..."

Trovare l’uomo giusto non è facile, ma lei si dice convinta che prima o poi arriverà chi le farà battere il cuore: “Sono una donna genuina e penso sempre che lo siano altrettanto gli altri nei miei confronti, ma purtroppo non è sempre così. Quando si è coinvolti non è facile capire chi si ha davanti, per questo mi avvalgo dei preziosi consigli delle mie sorelle e delle amiche più care, tra cui un’altra dama dello show di Canale5, cioè Ida Platano“.

DIDIER, CHI È IL NUOVO CORTEGGIATORE DI UOMINI E DONNE/ Agente immobiliare e...

Gemma Galgani pensa al futuro: “Solo a pensare di sposarmi…“

Nel corso dell’intervista a Nuovo, Gemma Galgani affronta il tema matrimonio, un sogno che vorrebbe vedere realizzato in futuro. Nell’ultima edizione di Uomini e donne Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti, si sono innamorati e nel giro di pochi mesi si sono sposati. Alla dama torinese piacerebbe affrontare un percorso simile: “Me lo auguro con tutto il cuore. Sarebbe una vittoria sia per me sia per lo show che mi ha ospitato in questi anni. Solo a pensare di sposarmi già mi emoziono… E vorrei trovare l’uomo giusto con il quale camminare verso un futuro all’insegna della serenità“.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE/ "La più corn*ta d'Europa..."

In attesa di trovare l’uomo della sua vita a Uomini e donne, Gemma è già proiettata verso un futuro in cui inevitabilmente ci sarà un matrimonio da favola. E ha già in mente l’abito da sposa che vorrà sfoggiare per un’occasione così speciale: “L’abito bianco è sempre bello! Chissà… Da inguaribile romantica, come amo definirmi, mi vedrei bene con un vestito stile Rossella O’Hara nel film Via col vento. Mi auguro che l’autunno mi regali una mia dolce metà, con cui poter condividere una vita a due“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA