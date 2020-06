Uomini e donne/ Gemma Galgani sotto accusa, Juan Luis attacca…

Pubblicità

Uomini e donne anche oggi, 2 giugno, non va in onda ma da domani si tornerà a parlare ancora del trono over con l’arrivo in studio di Enzo Capo e tutti i teatrini che di solito dame e cavalieri ci regalano. Rimane il fatto che i colpi di scena più sconvolgenti di questo ultimo sprazzo di edizione si sono rivelati proprio sui social con gli attacchi a Sirius e non solo. Biagio d’Anelli ha rivelato che il corteggiatore è d’accordo con la mamma e la fidanzata ed è arrivato a Uomini e donne solo per prendere in giro Gemma Galgani e godere di un’estate di notorietà che potrebbe portarlo in giro su giornali e dentro i locali, almeno quelli che riusciranno ad aprire. Ma sarà vero oppure no? La bomba è scoppiata ad un passo dalla registrazione dell’ultima puntata, quella che di solito ci regala le “scelte” dei protagonisti, cosa deciderà di fare la dama a questo punto?

UOMINI E DONNE TRAVOLTA DA PETTEGOLEZZI E SCANDALI…

Già nei giorni scorsi Gemma Galgani aveva un po’ storto il naso riguardo alle continue sparizioni del suo Nicola durante la settimana ma ad andare contro la dama ci pensa Juan Luis Ciano, uno dei suoi ex corteggiatori, pronto a scommettere che la dama è disposta a fare qualsiasi cosa per la notorietà, anche calpestare Nicola che, secondo il suo racconto, sarebbe la vittima in questa storia. Qual è quindi la verità? E se Nicola e Gemma fossero consapevoli di tutto questo e sarebbero pronti ad immolarsi a favore dello spettacolo e dello share di Uomini e donne?



