Uomini e donne, Gemma Galgani volta pagina in amore?/ Arriva un nuovo corteggiatore: la scelta!

Uomini e donne, Gemma Galgani é ancora protagonista al trono over

A Uomini e donne, le registrazioni datate 20 ottobre 2023 segnano un nuovo inizio per Gemma Galgani, tra le anticipazioni bomba per l’occhio pubblico appassionato delle vicende in amore.

Ebbene sì, secondo gli spoiler TV e Streaming forniti via Instagram stories dal blogger Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi il 20 ottobre 2023 vedono un nuovo pretendente affacciarsi alla vita privata della popolare dama torinese. Dopo le lacrime spese nei sentimento investiti al trono over di Uomini e donne, per la conoscenza di cavalieri rivelatisi disinteressati all’idea di avere una frequentazione più intima con lei, Gemma Galgani riceve in studio una sorpresa inaspettata.

Per la popolare dama torinese alla ricerca dell’amore, nello studio di Uomini e donne, entra in scena un nuovo pretendente, che potrebbe sostituirsi nel cuore di Gemma Galgani all’intramontabile ex nonché il “gabbiano” per la cronaca rosa, Giorgio Manetti. La new-entry al trono over si presenta come un aspirante cavaliere alla ricerca dell’amore in TV, di 61 anni.

Tra le anticipazioni bop di Uomini e donne…

La scelta di Gemma Galgani, relativamente alla candidatura per il ruolo di corteggiatore dell’uomo, non si fa attendere nello studio di Uomini e donne. La dama torinese sceglie di tenere il corteggiatore. Che la new entry al trono over segni l’inizio di una nuova fase in amore per la dama torinese? La domanda sorge ora spontanea.

In ogni caso, Gemma Galgani é ancora una volta protagonista indiscussa tra le vicende dei protagonisti alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne.

Per la quota over del dating show, inoltre, con lo spoiler alla mano si registrano degli sviluppi nella conoscenza tra Maurizio ed Elena: i due si rivedono per poi abbandonarsi ad un romantico bacio a stampo.

Aurora e Marco, una volta finiti al centro studio, decidono di chiudere la loro frequentazione perché da parte di lui non è nato un sentimento né un interesse importante.

Silvio discute con Donatella e i due, poi, escono dalla studio per chiarirsi dietro le quinte.

Alessio intende uscire in esterna ancora una volta con Claudia.











