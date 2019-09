Uomini e Donne/ Ivan Gonzalez: segnalazione choc di Deianira! (Trono Classico)

La “terribile” Deianira Marzano è sempre pronta a portare a galla retroscena sui protagonisti di Uomini e Donne. Stavolta la sua attenzione, di fronte alle tante segnalazioni del web, si è concentrata su Ivan Gonzalez. L’ex tronista spagnolo, oggi fidanzato con Sonia, sarebbe stato beccato in più occasioni a commentare foto di belle ragazze. In particolare, commenti con apprezzamenti a lati B e forme. “Ora non è che uno che si fidanza non deve più guardare, però così sembri un morto di fig*!” dichiara la Marzano in una serie di storie su Instagram. È ancora lei però a chiedersi “Ma Sonia? Se io ricevo tutte queste segnalazioni, immagino lei. Perché non parla” si domanda la Marzano. Né Sonia, né Ivan hanno però voluto replicare, al momento, a queste accuse. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Javier Martinez prossimo tronista?

Il gruppo dei nuovi tronisti di Uomini e Donne potrebbe non essere ancora al completo. Le ultime indiscrezioni svelano infatti della possibile partecipazione di un altro ex tentatore: stiamo parlando di Javier Martinez. Il ragazzo, che nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island si è molto avvicinato a Ilaria Teolis, è molto piaciuto al pubblico che sperava fosse sul trono a settembre. Una possibilità che, però, non è sfumata. A confermarlo l’ultimo gesto di Raffaella Mennoia. La nota autrice di Uomini e Donne, al momento in Sardegna per le riprese di Temptation Island Vip, ha lasciato un like al commento di una fan che parla di Javier come papabile prossimo tronista. Che sia la conferma che tanti aspettavano? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marco Cartasegna torna in tv

Marco Cartasegna è pronto a tornare in tv. L’ex tronista di Uomini e Donne, poi divenuto il fidanzato di Soleil Sorge, ha svelato personalmente che sarà presto sul piccolo schermo in un programma di Real Time. Si tratta di “Cortesie per gli ospiti”, show in cui due coppie di amici o parenti si sfidano, invitando a pranzo o cena tre esperti di cucina e stile. “Oggi è una giornata importante. Io e la mamma registriamo il secondo giorno di Cortesie per gli ospiti. Oggi vengono da noi ospiti. Si cena a casa”. ha fatto sapere Cartasegna che ha tuttavia confessato che il suo aiuto è stato davvero minimo. “Devo fare una confessione: io non ho fatto praticamente niente”, ha ammesso l’ex tronista. Non ci resta che scoprire come se la caveranno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giulia Cavaglià malinconica?

In attesa di vedere la prima puntata con i nuovi tronisti del Trono Classico di Uomini e Donne 2019 2020, alcuni ex continuano a far palare di sè. E’ il casto di Giulia Cavaglià che su Instagram ha postato una nuovo foto che la ritrae, bellissima come sempre, a bordo di uno yacht. La ex tronista, come tanti altri, è pervasa da una malinconia estiva che accompagnata anche la breve didascalia a corredo della foto: “Un estratto della mia malinconia estiva”. Le parole della ex tronista naturalmente vengono prese di mira dagli haters, che nel giro di pochissimi minuti hanno commentato la foto con parole non proprio carine. ” Tacci tua ti farei vedere io la mia malinconia estiva” scrive un utente, mentre un altro le dice: “ma torna come eri l’inizio…. Ti sei montata troppo la testa”. Ma non finisce qui: “beata te che non hai niente da fare e sei sempre in vacanza qui se non lavoriamo non mangiamo” scrive un altro utente, mentre un altro le consiglia “L umiltà cavaglia l umiltà….”. Infine c’è chi le domanda: “non capisco se mentivi davvero bene durante le esperienze televisive, perché a vederti tramite social, ovvero ciò che tu vuoi far vedere di te, non sembri quella ragazza quasi timida seppur arrogante, sensibile e amante delle piccole cose”, mentre un altro non approva questo cambio di direzione della ex tronista: “ragazza intelligente, di valori, ora una ninfetta per playboy di mezza eta’. Che ti è preso?”. Dal canto suo Giulia replica solo con delle emoticon con tanto di sorrisi! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Gianni Sperti: “Andrea e Natalia? Amore vero”

In attesa della nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne in partenza da lunedì 16 settembre nel pomeriggio di Canale 5, Gianni Sperti ha voluto raccontare la sua estate 2019 rilasciando alcune dichiarazioni anche sul dating show dove da diversi anni ricopre il ruolo di opinionista con Tina Cipollari. Il ballerino professionista di Amici dalle pagine di Uomini e Donne Magazine ha raccontato la sua estate trascorsa con la famiglia e…da solo. “Dopo aver trascorso un po’ di tempo con la mia famiglia e dopo aver accompagnato mia nipote a Londra, come le avevo promesso, la mia estate quest’anno è ambientata in India. Sono da solo in viaggio in questa magnifica terra” ha detto l’opinionista che, parlando proprio del seguitissimo programma di Canale 5 ha confessato la sua preferenza tra il Trono Over e il Trono Classico. “Devo essero sincero, mi mancano di più i battibecchi del Trono Over, quelle puntate sono esilaranti” ha detto Gianni Sperti, che parlando invece del Trono Over ha detto: “mi mancano i litigi e le gelosia di quando provano dei sentimento, ad esempio i battibecchi tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni erano passionali e sottolineavano l’amore “vero”.

Andrea Zelletta: “appena sono entrato in studio ho notato Natalia”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie più amate e seguite dell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. A pensarla così non è solo Gianni Sperti, ma anche il pubblico che sui social commenta con grande affetto le foto che la coppia condivide quasi giornalmente per la gioia dei fan. Proprio in questi giorni Andrea e Natalia hanno rilasciato un’intervista al sito IsaeChia.it parlando della loro esperienza all’interno del programma e rivelando di essersi notati sin dal primo ingresso nello studio di Uomini e Donne. “Io appena sono entrato in studio per la prima volta ho notato subito Natalia e sono rimasto abbastanza impressionato dalla sua bellezza. Nella prima esterna mi faceva strano avere già un feeling così importante con una ragazza che tra l’altro era per un altro ragazzo, però ho intuito subito che c’era qualcosa di speciale tra di noi” ha dichiarato Andrea.

Natalia Paragoni: “quando sono tornata dalla villa con Ivan…”

Natalia Paragoni ha confermato la cosa: “anche per me è stata la stessa cosa, e quando sono tornata dalla villa con Ivan ho realizzato che Andrea mi piaceva più di quello che pensavo”. Una volta usciti dal programma la coppia sono subito entrati in famiglia, che sin dall’inizio hanno creduto nel loro amore. “Sì i miei genitori tantissimo, anche se volevano capire se realmente Andrea era innamorato di me! Gli hanno fatto un po’ di domande diciamo” ha dichiarato Natalia, mentre Andrea: “la mia famiglia era fiera di me, anche se ogni tanto mi dicevano di placare il mio istinto. Mi dicevano di smetterla di baciare tutte, ma io ho sempre fatto tutto quello che sentivo di fare dall’inizio alla fine”.



