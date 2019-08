Uomini e Donne/ Beatrice e Marco foto di famiglia: ‘siete perfetti’ (Trono Classico)

Il Trono Classico di Uomini e Donne è pronto a tornare in tv con una nuova edizione e tante novità. Intanto alcuni ex protagonisti continuano ad attirare l’attenzione del pubblico: è il caso di Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più longeve nate proprio negli studi televisivi del dating show di Canale 5. La influencer ed ex corteggiatrice ha pubblicato una bellissima foto in compagnia del compagno e dei figli, il tutto accompagnato da una tenera didascalia: “Il nostro ultimo giorno è stato così” accompagnandola con una serie di hashtag #ibiza #loveislove#miamor. La reazione del pubblico non è tardata ad arrivare, considerando che la coppia è una delle più amate del programma. “I social spesso non rappresentano la realtà…voi siete una delle poche e belle eccezioni, rappresentate un’autentica quotidianità!!!!” scrive un utente a cui fa eco un altro scrivendo “Siete una meravigliosa famiglia”. Non manca una leggera polemica sollevata da un follower: “perché ci sono famiglie più e belle e famiglie più brutte ? La famiglia è famiglia ! I sentimenti e le emozioni ce li hanno anche quelli che non sono stati in vacanza a Ibiza o altro …” , ma la conclusione è unica: “siete perfetti” scrive un utente.

Beatrice Valli di Uomini e Donne: “sono una mamma molto responsabile”

Beatrice Valli negli ultimi giorni ha fatto discutere per via di una foto scattata ad Ibiza in compagnia del compagno Marco Fantini. La coppia, sdraiata al sole della calda isola spagnola, non è da sola visto che nella foto spuntano due manine; ad accompagnare lo scatto una didascalia ironica scritta dall’ex corteggiatrice: “riusciremo a fare una foto senza qualche manina che spunta?”. La battuta non è passata inosservata ai follower, anzi non è piaciuta ai soliti ‘criticoni’ che hanno preso la palla al balzo per attaccare la bellissima influencer. “Mi chiedo come fa tuo figlio a stare sempre e solo in viaggio con voi! Ma non sente anche il bisogno dell’altro genitore e viceversa? E con la scuola? Bah” scrive un utente a cui la Valli ha risposto con grande classe ed educazione: “sono una mamma molto responsabile e faccio tutto il possibile per far quadrare tutto”. Per la serie colpito e affondato!