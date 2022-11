Uomini e donne, Gianni Sperti é fidanzato?/ La rivelazione nel ‘Single day’

Uomini e donne, Gianni Sperti si apre sullo status sentimentale: la rivelazione web

Insieme alla collega opinionista Tina Cipollari e la conduttrice Maria De Filippi, Gianni Sperti può dirsi uno dei volti storici di Uomini e donne e in queste ore é al centro dell’attenzione mediatica per il suo status sentimentale. Dall’alto della sua posizione di opinionista coperta a Uomini e donne, sempre pronto a sentenziare e/o spoilerare sul privato dei protagonisti al dating-show di Maria De Filippi, per la prima volta Gianni Sperti risponde alle curiosità generali sulla situazione sentimentale, dopo aver appassionato per anni i fan con il matrimonio suggellato nel 1998 e poi naufragato, con la separazione avvebuta nel 2002, con Paola Barale.

“Sono 10 anni che lo festeggio” scrive Gianni Sperti nel messaggio rivelatorio del suo status sentimentale, nella giornata della ricorrenza internazionale dedicata ai single, ovvero il Single day, che si celebra l’11 novembre come ogni anno.

Un messaggio quello che l’opinionista di Uomini e donne, che solitamente preferisce mantenere un low-profile del suo privato online, regala ora al popolo del web, a margine di un post sul Single day condiviso via social da Trash italiano al grido di “Auguri a noi”, chiaramente dedicato a tutti i cuori solitari e non impegnati, o a chi comunque si direbbe single nonostante una relazione avviata formalmente o in tutta sostanza.

E la rivelazione inaspettata di Gianni Sperti di Uomini e donne giunta nel web nel Single day, intanto, come ripreso da Gossip e TV online, infiammerebbe il chiacchiericcio mediatico sulla sospetta omosessualità top secret del noto ex di Paola Barale. Il portale web nonché fonte dell’indiscrezione di gossip sottolinea che, così come ripreso dalla showgirl, lei non avrebbe più alcun rapporto con l’ex marito storico Gianni Sperti e neanche con l’ex compagno di origini israeliane, Raz Degan.

