LDA, esce il singolo Cado con Albe: “É il rapporto che abbiamo”/ Fan in visibilio

Amici 21 di Maria De Filippi: LDA stringe le forze con Albe: esce il singolo in duetto, Cado

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il loro percorso di studi nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe tornano ad attivarsi in musica, duettando in Cado. Allo scoccare della mezzanotte dell’11 novembre 2022, proprio come recentemente annunciato dagli ex Amici 21, é avvenuto il rilascio su tutte le piattaforme musicali di Cado, il singolo che per la casa discografica che arruola LDA – Columbia Records (Sony Music Italy)- il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio ha realizzato in collaborazione con l’ex rivale e amico Albe, pseudonimo di Alberto La Malfa. Cado é una ballad puramente pop, che fa di “LDAlbe” un duo inaspettato e sorprendente, tra gli ultimi romantici superstiti nella musica made in Italy.

E mentre il popolo del web é in visibilio per il rilascio di Cado, tra una moltitudine di like, commenti di consenso e condivisioni a beneficio dei post e i link del duetto in circolo in rete, Luca D’Alessio in arte LDA trova modo e occasione per scrivere un messaggio pubblico, destinato al “rivale amico” di Amici 21, Albe.

LDA scrive ad Albe e suggella l’amicizia nata ad Amici 21

“Ci tengo a rubare un paio di righe a questo post per ringraziare Albe, sei una persona veramente speciale e questa canzone racchiude un po’ il rapporto d’amicizia che

abbiamo- esordisce LDA, nella caption a corredo di uno scatto promozionale di Cado, che lo immortala con l’ex allievo pupillo della professoressa avversa Anna Pettinelli ad Amici 21-. Onestamente ad Amici non avrei mai pensato di trovare una persona o meglio un amico come te e tanti altri che ci hanno accompagnato in questa meravigliosa esperienza”. E, in conclusione del messaggio postato pubblicamente su Instagram, infine, LDA riporta testualmente: “Detto ciò non viviamo con l’ansia l’uscita di questa canzone ma godiamoci ogni momento con l’augurio che possa piacere a più persone possibili. Ti voglio bene”.

Di recente, nel web si é sparsa la voce che vedrebbe LDA e Albe prossimi ad un’ospitata TV al talent che li ha resi celebri agli occhi del pubblico TV, nell’edizione in corso di Amici 22. Che possa concretizzarsi il ritorno degli ex allievi ad Amici di Maria De Filippi? Nel frattempo, non é confermata la presenza del duo di Cado alla nuova puntata domenicale di Amici 22, prevista per il 13 novembre nel pomeriggio di Canale 5. Tuttavia, i fan del duo si attivano per i loro beniamini a suon di play in streaming su Spotify Italia e le altre piattaforme musicali come YouTube, dove é stata rilasciata la tanto attesa traccia, Cado.











