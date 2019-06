Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Gemma? Non recita! Con Tina siamo amici” (Trono Over)

Nonostante il trono over di Uomini e Donne sia andato in vacanza, i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, continuano a condividere accadimenti della loro vita privata ed anche interviste. L’ex ballerino in Amici, in attesa di tornare in televisione per “smascherare” dame e cavalieri, si è lasciato intervistare su Panorama, per una bella (e lunga) intervista. Nonostante i 17 anni nello stesso ruolo, afferma di divertirsi ancora: “Uomini e Donne è un programma imprevedibile. Ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella e a sorprenderci”. Per questa stagione per esempio, Gianni ci è andato “giù duro” contro Gian Battista, cavaliere che ha palesemente ingannato trasmissione, redazione e pubblico: “Mi stupisce che facciano i furbi anche le persone adulte: fanno figuracce e quando gli urli la verità in faccia, negano sempre e vengono fuori le loro piccolezze. Per quale scopo, ancora non l’ho capito”.

Gianni Sperti: ecco cosa ne pensa di Maria De Filippi e Gemma Galgani

Gianni Sperti nel corso della sua intervista, svela anche quale sia il suo attuale rapporto con Maria De Filippi: “C’è stima e affetto reciproco. Ho molta stima di lei e mi basta un suo sguardo per capire le cose. Penso che sia una psicologa mancata”. E con Tina Cipollari invece? “Lei ha una visione diversa dalla mia, s’infiamma con poco, è più istintiva nel giudizio mentre io do la possibilità di esprimersi. Tra noi c’è un affetto profondo, siamo davvero molto amici”. La burrosa opinionista, nel corso del trono over di Uomini e Donne, spesso esagera nei confronti di Gemma Galgani. Sui social infatti, l’hanno anche accusata di bullismo dopo la secchiata d’acqua in studio: “Il bullismo è un problema serio e non va tirato in causa a sproposito. Se Gemma avesse lamentato un disagio, sarebbe andata via invece è rientrata in studio e ha accettato i fiori che le ha dato Maria”. E proprio sulla dama torinese, Gianni crede proprio che non reciti una parte, ma sia davvero così: “È un’eterna ragazzina ferma al tempo delle mele. Ma siccome è una donna intelligente, penso abbia capito di essere un personaggio amato e questo le fa piacere”.

