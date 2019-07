Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Mi mancano i loro battibecchi” (Trono Over)

Manca circa un mese dall’inizio delle nuove registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico si chiede quali saranno le conferme di quest’anno del parterre maschile e femminile e quali, invece, le novità. Una certezza la abbiamo: il ritorno in studio dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Se la bionda opinionista non pensa, al momento, alla prossima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi, Sperti ci pensa e ammette di sentirne molto la mancanza, soprattutto del trono Over. Lo ammette alle pagine del Magazine di Uomini e Donne: “Devo essere sincero, mi mancano di più i battibecchi del Trono Over, quelle puntate sono esilaranti.” confessa l’opinionista, in questi giorni in vacanza in India, come testimoniano foto e video postate.

Uomini e Donne, Gianni Sperti ancora protagonista del trono Over

Gianni Sperti, d’altronde, quest’anno è stato un grandissimo protagonista del trono Over di Uomini e Donne. Basti pensare alle liti con Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e, ancora di più, a quelle con Gian Battista Ronza. L’opinionista ammette, infatti, che è pronto ad essere ancora più attento e severo con chi ha intenzione di prendere in giro pubblico e redazione. Non manca un battuta sulle questioni di cuore personali: “Sono single, – ammette Sperti, che poi aggiunge – Quello che non perdonerei mai alla mia età durante il percorso sarebbero l’intesa, gli sguardi e l’intimità raccontata a un’altra persona. Potrei sorvolare su un approccio fisico, ma non sul feeling mentale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA