Uomini e donne, Giorgio Manetti: “Ida erede della mia ex, Gemma?”/”Un altro caso…”

Uomini e donne, Giorgio Manetti torna a raccontarsi: il siluro a Gemma Galgani e…

Uomini e donne si é riattivato in tv lo scorso settembre 2022, segnando il rientro al trono over della veterana protagonista Gemma Galgani, da quasi 10 anni alla ricerca dell’amore in TV, dopo la rottura con Giorgio Manetti, che oggi si dice certo di essere il grande amore di lei. La dama torinese sembra non avere pace a Uomini e donne sin dall’anno in conobbe per la prima volta Giorgio Manetti, il 2015, che se a gennaio li vedeva unirsi in una frequentazione passionale, a settembre poi vedeva i due lasciarsi. Gemma non avrebbe lasciato il programma senza che lui si dichiarasse innamorato di lei, ma per “il gabbiano” evidentemente non era necessario dirsi “ti amo” per amarsi in un rapporto d’amore a due. Divergenze inconciliabili si sarebbero evolute in una rottura definitiva. E ora, in un’intervista ripresa tra le pagine di Nuovo Giorgio Manetti torna a raccontarsi, lanciando il suo messaggio alla sua ex: «CARA GEMMA, C’ERA UN SOLO UOMO GIUSTO PER TE ED ERO IO. MA TE LO SEI GIOCATO!”.

Giorgio detto “il gabbiano” di Uomini e donne non ha dubbi sul fatto che a Gemma Galgani interessi la tv sopra ogni altra cosa, l’amore incluso: «La Galgani è un caso disperato, compirà 80 anni in tivù. Invece il mio sogno è di invecchiare con una donna appagata». Che il piccolo schermo abbia diviso Giorgio e Gemma non é un’ipotesi azzardata, dal momento che al toscano sembrerebbe non interessare più da anni l’idea di fare rientro in TV, neanche a Uomini e donne. Tra le colonne di Nuovo, Gemma ha promesso a se stessa e a Maria De Filippi che riuscirà a trovare un cavaliere e a sposarlo. Ma l’ex Giorgio Manetti non ci scommetterebbe: “Lei ormai è una causa persa. Di sicuro festeggerà gli 80 anni in Tv, ma forse anche i 90»>. Parlando della’ex, poi “il gabbiano ” destina un siluro ai protagonisti di Uomini e donne in generale: «Per Luigi Pirandello i personaggi erano in cerca d’autore, mentre a Uomini e donne ci sono personaggi alla ricerca disperata di un’identità che non avranno mai. Gemma”.

A 66 anni, Giorgio Manetti si dichiara single, eppure conserva un fascino innato e riesce ad essere role-model in fatto di stile: “AMO L’ELEGANZA, L’ORDINE E LA PULIZIA. NON SOLO IN CASA. MA PURE DELL’ANIMA”. Di Gemma non ha maturato una buona considerazione, per la smania di apparire, “in 13 anni non ha saltato una puntata. Nemmeno quando ha avuto il Covid, perché ha continuato ad andare in onda in collegamento dal residence romano dove si trovava”. Ma c’é una nota positiva in trasmissione: “La mia amica Tina Cipollari mi piace tantissimo. Tutto il resto è noia».

Per l’ex della veterana del trono over Gemma dovrebbe accendere ogni sera un cero per ringraziarla della bella vita che le ha regalato da quando partecipa al programma”.

A Gemma quindi piacerebbe l’idea di invecchiare al fianco di Maria De Filippi, più che vedersi al fianco dell’amore: “Ora che è tornata a Torino, andrà una volta alla settimana nella capitale per registrare puntate in cui litiga con Tina e si fa trattare in quel modo. Non mi pare sia una gran vita, la sua. Quando l’ho conosciuta io non sapevo fosse così votata alla trasmissione, ma ognuno é libero di vivere la propria esistenza come meglio crede»>. Ma cosa direbbe a chi vedrebbe nell’amica per la pelle di Gemma, Ida Platano, l’erede della stessa Galgani?. «È un altro caso disperato!- chiosa-.Gemma però, rispetto alla sua amica è un’altra cosa. Lei ha un’altra classe e sa fare davvero “il personaggio”. In conclusione, secondo Giorgio Manetti Gemma sarebbe agli antipodi al suo essere gabbiano: avrebbe abitato per due anni in un residence isolata a Roma, “perché sei vivi delle storie al di fuori del programma non puoi mettere piede in studio”.













