Uomini e donne, Giulio Raselli punge Giovanna Abate su Instagram/ Il secco commento

Giulio Raselli provoca Giovanna Abate: il commento sulle Instagram stories

Sebbene sia passato qualche anno dalla loro partecipazione alla medesima edizione di Uomini e donne, Giulio Raselli e Giovanna Abate continuano a punzecchiarsi sui social. La loro conoscenza non si è conclusa nel migliore dei modi e, a distanza di tempo, ogni occasione è buona per battibeccare sui social, come accaduto poche settimane fa con un botta e risposta via Instagram che ha scatenato il putiferio sul web. Questa volta, al centro dell’attenzione, è una frase dell’ex tronista espressa sulle Instagram stories e rivolta proprio all’ex corteggiatrice.

Come riporta la pagina Instagram The Pipol Gossip, infatti, Giulio Raselli ha aperto un box di domande nelle sue stories e una di queste riguarda proprio Giovanna Abate. “Perché non hai scelto Giovanna… eravate bellissimi” la riflessione del follower, alla quale l’ex tronista ha prontamente risposto senza troppi fronzoli: “Mi avrebbe fatto diventare come in foto nel giro di 48 ore“. E, sullo sfondo della story, un’immagine di lui invecchiata attraverso i filtri.

Giulio Raselli e Giovanna Abate: contrasti continui dopo Uomini e donne

La provocazione di Giulio Raselli è destinata a scatenare un po’ di maretta sui social, sebbene Giovanna Abate non abbia ancora risposto sui propri canali ufficiali. Tuttavia il commento dell’ex tronista rivolto alla giovane influencer, che aveva fatto di tutto per conquistarlo quando a Uomini e donne vestiva il ruolo di sua corteggiatrice, è indice dei rapporti tesi che i due attualmente hanno. Dopo il dating show di Maria De Filippi, infatti, le loro strade si sono separate eppure continuano le provocazioni via social che scatenano anche le tensioni tra i rispetti followers.

“Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova“, aveva rivelato Giovanna Abate poche settimane fa riferendosi a lui, rispondendo a un fan sulle Instagram stories. I riferimenti ai dissapori del passato sono evidenti a tal punto che lo stesso Giulio Raselli aveva risposto con un secco commento su Instagram, definendola “l’ego più grande che abbia mai conosciuto“.

