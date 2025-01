Uomini e Donne, Ida Platano è di nuovo single: pronta a ritornare nel parterre del Trono Over?

Sarebbe già finita la storia d’amore tra Ida Platano ed il suo nuovo fidanzato trapelata nei mesi scorsi. L’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni e amico dell’hairstyle ha infatti rivelato che Ida Platano è tornata single. Non è sceso nei dettagli e non ha fornito maggior informazioni ma quel che è certo è che la frequentazione dell’ex dama di Uomini e Donne con l’uomo misterioso è finita. Ida per anni è stata una delle protagoniste assolute del dating show di Canale5. Per anni nel parterre del Trono Over in cui ha conosciuto vari cavalieri e iniziato una storia importante con Riccardo Guarnieri. Successivamente è stata tronista del Trono Classico.

L’esperienza come tronista di Uomini e Donne per Ida Platano si è conclusa con un clamoroso flop, aveva concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori ma la sua papabile scelta, Mario Cusitore, è stato travolto dalle segnalazioni e lo ha eliminato. Per questo motivo il trono di Ida Platano si è concluso senza scegliere e l’anno successivo non è voluta ritornare nel parterre del trono over per prendersi del tempo per se. Tuttavia le porte di Uomini e Donne per Ida Platano sono sempre aperte e chissà che non decida di ritornare più avanti, magari nella seconda parte della stagione soprattutto adesso che è single.

Ida Platano dopo Uomini e Donne: l’indizio sul presunto fidanzato

Dopo l’addio di Ida Platano a Uomini e Donne sul web sono iniziate a circolare delle voci sui presunti motivi, pare che il motivo di questa assenza è assenza era che Ida ha un nuovo fidanzato. E a confermare tale ipotesi anche il fatto che la Platano ha fatto degli interessanti annuncia via Instagram che hanno acceso il gossip: “Sto vivendo un momento davvero speciale, bello e non voglio che vi arrivi da altre fonti questo. Ci tenevo a dirvi questa piccola cosa, che per me per il momento è davvero speciale.” Tuttavia adesso è finita la storia d’amore tra Ida Platano e il nuovo misterioso fidanzato.