Uomini e donne, Ida Platano: “Sei la ragione della mia esistenza…”/ La dichiarazione d’amore della tronista

Uomini e donne, Ida Platano scrive una dedica social inaspettata: il messaggio d’amore

É una Ida Platano particolarmente intimista la protagonista di una dichiarazione d’amore rilasciata a mezzo social, mentre é in carica come tronista al trono classico di Uomini e donne. Dopo aver ricoperto per anni il ruolo di dama al trono over, con il medesimo scopo di attivarsi alla ricerca dell’amore alla corte di Maria De Filippi, Ida Platano é tornata a Uomini e donne vestendo i panni di una inaspettata re-entry. La parrucchiera siciliana é ora la nuova tronista, erede al trono classico, tra i partecipanti concorrenti desiderosi della scoperta del vero amore che intrattengono l’occhio pubblico della popolare trasmissione. E, nelle ore segnata dall’Avvento per la Vigilia e il Santo Natale 2023, intanto, Ida Platano torna a riattivarsi a mezzo social, lasciandosi andare ad una serie di pensieri romantici.

Brando, bacio con Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne/ Poi lacrime in studio...

La dichiarazione d’amore di Ida Platano si registra via Instagram

Si tratta di una dolce dedica, che giunge tra le Instagram stories della siciliana per la ricorrenza festiva di una persona a lei molto cara. “Per me non sei solo un figlio- scrive Ida Platano a corredo della foto che tra le Instagram stories ritrae il dolce amore della tronista di Uomini e donne-. Sei la mia vita, la mia anima, il mio cuore e

soprattutto la ragione della mia

esistenza”. Parole che la popolare neo tronista di Uomini e donne destina al figlio, che lei concepiva in passato da una relazione che le ha segnato la vita sia in positivo che in negativo, poi finita male. La dedica della tronista siciliana, contenente le dolci parole di augurio con il tappeto musicale di Meraviglioso amore mio di Arisa, infine, si conclude con un finale a effetto, dove Ida Platano si dichiara innamorata del figlio primogenito: “Buon compleanno Amore mio”.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Un regalo da Ernesto, poi la promessa di un massaggio...

Questo, mentre fa rumore nel web una preannunciata lite nello studio di Uomini e donne…











© RIPRODUZIONE RISERVATA