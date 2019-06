Uomini e Donne/ Ida Platano va da Giacomo Urtis: è polemica! (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza ormai da un paio di settimane ma ugualmente, i suoi protagonisti continuano a far chiacchierare. Ne sa qualcosa Ida Platano, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri che, proprio di recente, è andata a trovare in studio Giacomo Urtis, il celebre chirurgo dei personaggi famosi. La donna ha deciso di condividere con gli estimatori, il reale motivo che l’avrebbe portata a ricorrere a dei trattamenti. Proprio per questo, ha deciso di postare le sue spiegazioni tramite Instagram, al fianco di Urtis in persona. La particolare questione ha spaccato letteralmente in due gli estimatori della dama: qualcuno a favore e altri invece, decisamente contro. Molte le repliche al veleno ed altrettanti i complimenti nei suoi confronti, affermando che i ritocchini non hanno mai fatto male a nessuno.

Uomini e Donne Over: Ida Platano alle prese con i ritocchini?

“Ciao a tutti, l’altro giorno sono andata a conoscere Giacomo Urtis”, ha esordito Ida Platano su Instagram, postando una fotografia al fianco del noto chirurgo estetico. “All’inizio ero un po’ spaventata – aggiunge la dama del trono over di Uomini e Donne – ma lui e tutto il suo team sono riusciti fin da subito a mettermi a mio agio. Mi sono rilassata e divertita allo stesso tempo”. L’ex di Riccardo ha spiegato anche per quale motivo sarebbe andata a fare visita l medico: “Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza la pelle. 0% dolore 100% relax Ringrazio ancora Giacomo e tutto il suo team”. Tra i commenti, anche qualcuno di molto offensivo: “Anche qualche ritocchino al cervello”, “Ecco un altra che tra un po’ diventa di gomma”, “La situazione sta sfuggendo di mano”, “Cominci anche tu? Che tristezza”. Ida intanto, tiene banco anche per la sua relazione appena conclusa con Riccardo Guarnieri. Qualche giorno addietro, anche Armando ha voluto dire la sua: “I panni sporchi si lavano in famiglia”, ha scritto su Instagram. Pronta la replica di Guarnieri: “E’ vero che i panni sporchi si lavano in casa ma durante la tua permanenza non hai fatto altro che rilavare quelli degli altri pur di far parlare un po’ di te dato che eri sempre privo di contenuti. Poche parole a buon intenditore”.

