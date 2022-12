Uomini e donne, Ida torna con Vicinanza/ Web grida al gesto contro Riccardo

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri rivede Ida Platano e Alessandro Vicinanza in studio e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, che ora fa discutere per un presunto dispetto che Ida Platano avrebbe riservato all’ex Riccardo Guarnieri, in presenza dell’attuale compagno Alessandro Vicinanza. Nella puntata del dating-show datata 12 dicembre 2022, reduci dall’addio al format di Maria De Filippi per l’esclusiva di coppia che li ha legati per loro scelta, Ida Platano e Alessandro Vicinanza segnano il rientro in studio. Il motivo? Una visita al programma di Canale 5, dove i due si conoscevano per la prima volta per poi ufficializzare, di recente, la loro unione in TV, a sorpresa per Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano. Tanto che quest’ultimo, in un’intervista a Uomini e donne magazine taccia l’ex bresciana di non averlo mai amato veramente, visti i risvolti in amore di lei con il salernitano dopo la loro rottura. E, al rientro della coppia, in studio, registrata in presenza di Riccardo, il popolo del web segnala online un clamoroso gesto che Ida destinerebbe all’ex tarantino come una provocazione.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA TORNANO A UOMINI E DONNE/ "Siamo innamorati..."

Il particolare che non passa inosservato

Al momento della re-entry di Uomini e donne, come segnalano gli internauti, Ida Platano indossa lo stesso crop top oro che lei sfoggiava per la prima volta al dating-show, in occasione di una proposta di matrimonio per lei, di Riccardo Guarnieri.

Che Ida Platano abbia volutamente indossato l’outfit incriminato, per un dispetto all’ex, Riccardo Guarnieri? La domanda generale dell’occhio pubblico é più che lecita.

Uomini e Donne oggi 9 dicembre non va in onda, perchè?/ Attesa per il ritorno di...

Quest’ultimo, al rinnovato appuntamento TV di Uomini e donne, fa discutere per aver chiamato Ida, Gloria Nicoletti, in un’accesa discussione tra i due, come riferisce la dama e nuova conoscente del tarantino. Che Riccardo Guarnieri, quindi, non sia ancora pronto a voltare pagina dopo Ida Platano? Chissà.

Nel frattempo, restando in tema di web thread sui format di Maria De Filippi, LDA di Amici 21 replica alle critiche degli haters.

Ida ha indossato lo stesso lo vestito RAGAAAAA #uominiedonne pic.twitter.com/XQgfRI8B3h — Pagina_di_foto (@Paginadifoto) December 12, 2022

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni 7 dicembre 2022/ Ida e Alessandro tornano in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA