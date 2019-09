Uomini e Donne/ Incidenti e annunci speciali: ultime indiscrezioni (trono classico)

La scorsa settimana tornerà in onda il trono classico di Uomini e Donne. Nel frattempo, gli ex protagonisti del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, sono stati alle prese con piacevoli e spiacevoli notizie. Tra le liete novelle, c’è stato l’annuncio di una gravidanza e, tra poco, un bimbo molto piccolo verrà presentato in televisione. Di chi stiamo parlando? Dopo settimane di indiscrezioni, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno annunciato via Instagram di essere in attesa del loro primo figlio. “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero! @fede_greg ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove”, ha scritto l’ex tronista. Tanti i messaggi di affetto da parte di amici e colleghi e tra questi, anche quello dell’ex di Temptation Island Valeria Bigella, la ex tronista Nilufar Addati, Fabio Colloricchio, Gianni Sperti, Claudia Dionigi, Alessandra Sgolastra, Francesca Del Taglia, Eugenio Colombo e tanti altri. Clarissa e Federico, avevano fatto “insospettire” gli estimatori già un paio di settimane fa. Attraverso le Instagram Stories infatti, si era immediatamente notato un pancino sospetto.

Uomini e Donne, ultime indiscrezioni e news degli ex protagonisti

E per quanto riguarda i figli nati dall’unione tra i protagonisti di Uomini e Donne, proprio questo pomeriggio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione saranno protagonisti indiscussi della nuova parentesi dedicata a Domenica Live. La coppia infatti, presenterà Domenico (detto Dodo). “La felicità non è esuberante o chiassosa come l’allegria o il piacere. La felicità è silenziosa, tranquilla, dolce, forse il sentimento più semplice che ci sia. E’ uno stato intimo di soddisfazione. Chi è felice è sereno con se stesso e col resto del mondo”, ha scritto di recente l’ex tronista postando uno scatto in compagnia del figlio e del fidanzato. Del resto, proprio da Barbara d’Urso Rosa e Pietro avevano rivelato di essere in attesa del primo figlio, con estrema gioia anche da parte degli estimatori. Per quanto riguarda le news e le indiscrezioni del mondo di Uomini e Donne, in queste ore Eleonora Rocchini, ex fidanzata di Oscar Branzani, è stata vittima di un brutto incidente automobilistico a Napoli. Fortunatamente ne è uscita illesa.

