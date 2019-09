Uomini e Donne/ Anna Tedesco: “Giorgio? Non ho nulla da nascondere” (Trono Over)

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, dopo una lunga assenza, è tornata Anna Tedesco. La dama, superato il momento difficile che l’aveva spinta a lasciare la trasmissione, ha deciso di rimettersi in gioco per trovare l’amore come è successo a tanti altri protagonisti, ultimi Sossio Aruta e Ursula Bennardo che diventeranno a breve genitori della piccola Bianca. “Ho lasciato il programma dopo un periodo difficile e ora ho deciso di rientrare perchè sentivo che il mio percorso a Uomini e Donne era stato lasciato in sospeso, mentre io sono una donna che non lascia mai nulla a metà” – confessa al magazine ufficiale di Uomini e Donne – “Mi sono detta: “Anna, schiena dritta e petto in fuori, è ora di ricominciare”. Quando poi sono arrivata agli studi è stata un’emozione continua, appena sono scesa nel parterre ha iniziato a battermi forte il cuore fino a che ho avuto la grande soddisfazione di vedere il pubblico in piedi battere le mani per me“. Essendo una donna bellissima, in molti credono che non abbia bisogno di una trasmissione televisiva per trovare l’amore. A tal proposito, la Tedesco dice: “Non posso negare di essere corteggiata, ma purtroppo fuori ci sono uomini che fingono di essere quello che non sono, con moglie e prole a casa, mentre a Uomini e Donne si gioca a carte scoperte e per questo mi sento più tranquilla e tutelata”, spiega.

UOMINI E DONNE TRONO TEDESCO: ANNA TEDESCO CONTRO GIANNI SPERTI

Anna Tedesco è stata al centro di numerose polemiche per il suo rapporto con Giorgio Manetti con il quale, ancora oggi, c’è un legame d’amicizia. Pur essendo tornata nel parterre del trono over, Anna non ha alcuna intenzione di rinunciare a quelli che sono i suoi amici nella vita di tutti i giorni. “A oggi, oltre che di Giorgio, sono amica anche della sua compagna e quindi è normale che lo veda Giorgio, che lui compaia nei miei social e io compaia nei suoi. Io non ho nulla da nascondere e anche in passato, finchè sono stata nel parterre di Uomini e Donne, non sono neanche mai andata a prendere un solo caffè con un uomo che non fosse un mio amico o per cui sapevo potesse nascere un interesse” – spiega al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Infine, la Tedesco lancia una frecciatina a Gianni Sperti che non vede di buon occhio il suo ritorno: “Gianni dovrebbe giudicare le persone per come si comportano in studio più che andare a simpatia o antipatia, secondo me più che un opinionista è un inquisitore”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA