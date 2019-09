Uomini e Donne/ Veronica Burchielli “corteggio Alessandro, Giulio..” (Trono classico)

Veronica Burchielli ha già fatto girare la testa a Giulio Raselli che, nel corso dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e donne trasmessa su canale 5, non ha nascosto la propria gelosia nei confronti della corteggiatrice che ha ammesso di essersi trovata meglio con Alessandro Zarino. Veronica che ha ammaliato i due tronisti con la sua indiscutibile bellezza ha dichiarato di essere intrigata dai modi di fare pacati di Alessandro e di non voler cadere negli errori del passato scegliendo di corteggiare Giulio i cui modi la spaventano un po’. “Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata” , ha spiegato a Uomini e Donne Magazine. Su Giulio, invece, ha detto: “è una strada che già conosco e che in passato mi ha fatto soffrire”. Motivo che l’hanno spinta, nel corso dell’ultima registrazione che è stata animata dalla scelta di Sara Tozzi di abbandonare il trono di dichiararsi per Alessandro e continuare il suo percorso solo con lui.

UOMINI E DONNE, VERONICA BURCHIELLI: “HO SOFFERTO PER AMORE, OGGI CERCO UN UOMO…”

Sono bastate poche puntate a Veronica Burchielli per conquistare il pubblico di Uomini e Donne, curioso di scoprire quello che sarà il suo percorso all’interno della trasmissione. Dopo aver accettato di partecipare su richiesta di un’amica che ha mandato un’email al suo posto, la corteggiatrice è pronta a mettersi in gioco per trovare il vero amore. Veronica, infatti, cerca “una persona che mi faccia sentire una principessa; un uomo che mi corteggi, con il quale avere passioni che ci accomunano e da coltivare assieme. Mi piacerebbe avere vicino a me una persona con un carattere deciso, ma allo stesso tempo sensibile e aperto al dialogo. Qualcuno che sia pronto a dare in amore tanto quanto do io”. Un desiderio nato soprattutto dopo la delusione sentimentale che l’ha fatta soffrire molto: “Meno di un anno fa sono uscita da una relazione che rappresentava il mio primo amore. Ho iniziato ad avere problemi di alimentazione, mi sottostimavo molto, ero insicura e non riuscivo a vedermi bella, Soffrivo la mia condizione fisica”, ha fatto sapere. Oggi non è più disposta a soffrire e spera di trovare davvero il suo principe azzurro. Sarà Alessandro Zarino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA