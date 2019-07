Uomini e donne/ Irene Capuano dice la sua su Giulia Cavaglià (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e donne ha toccato il fondo in quest’ultimo anno e i fan sperano che da qui si possa solo risalire. La redazione è già a lavoro sui nuovi tronisti della prossima stagione e il pubblico chiede a gran voce che si chiudano le porte ai volti noti e con la puzza sotto al naso, a favore di persone normali che sappiano dare valore ai sentimenti ancora prima che alle pubblicità e alla popolarità. La maggior parte delle coppie nate sotto i riflettori del programma in quest’ultimo anno sono già finite al capolinea e, in particolare, gli ultimi, in ordine di arrivo, sono stati proprio Manuel e Giulia. La fine del loro rapporto è ancora sotto la lente perché non si capisce bene chi stia dicendo la verità e quale sia la bugia che li unisca ma, questa volta, a dire la sua è un’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Irene Capuano.

IRENE CAPUANO DICE LA SUA SU GIULIA E MANUEL

La bella morettina vive la sua storia d’amore con Luigi Mastroianni ormai da mesi e i due sono più felici che mai. Le polemiche che li hanno travolti quando si sono presentati nello studio di Uomini e donne dicendo che si stanno frequentando e che non si parlava ancora di amore folle, hanno lasciato il posto alle conferme, soprattutto in confronto ad alcuni colleghi tronisti e corteggiatori. In particolare, proprio nelle storie di Instagram, la bella corteggiatrice ha risposto ad una domanda sulla situazione di Giulia e, scuotendo la testa, si è limitata a scrivere: “Preso la verità verrà a galla, non aggiungo altro”. Forse lei sa già quello che è successo tra i due fidanzati oppure sono solo illazioni alla luce di quello che i due ex si sono scritti sui social?

