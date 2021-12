Uomini e Donne/ Isabella Ricci e lo splendido regalo ricevuto da Fabio

Procede a gonfie vele la storia d’amore di Isabella Ricci che, dopo aver deciso di lasciare Uomini e Donne con Fabio Mantovani, il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla, condivide sui social la sua felicità. Una scelta, quella di Isabella, che ha sorpresa il pubblico e gli opinionisti del dating show di canale 5, in primis Gianni Sperti che cominciava ad avere dubbi sulla voglia di Isabella di cercare davvero l’amore. L’incontro con Fabio ha cambiato tutto. Sin dal primo appuntamento, infatti, l’ex dama ha ammesso di essere stata profondamente colpita da Fabio, dalla sua eleganza e dai suoi modi di fare. Tra i due è nato un feeling immediato che è diventato sempre più forte.

Giorno dopo giorno, tra Isabella e Fabio è nato un sentimento importante che ha convinto entrambi a lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi per vivere la storia nella vita quotidiana. La coppia ha così trascorso il primo Natale insieme ed ora si appresta a brindare insieme anche al nuovo anno.

Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani sempre più innamorati

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Isabella e Fabio sono diventati inseparabili. La coppia si è anche concessa un meraviglioso viaggio a Valencia documentato anche sul profilo Instagram dell’ex dama. Sempre più seguita dai followers, proprio sui social, Isabella Ricci ha svelato il regalo che ha ricevuto da Fabio per il loro primo Natale insieme.

“Ecco cosa mi ha regalato Fabio per Natale. È meraviglioso”, ha scritto Isabella pubblicando la foto di un suo ritratto. Un regalo speciale quello che Fabio ha deciso di fare alla sua Isabella che, con eleganza, l’aveva conquistato già attraverso il teleschermo. L’incontro e la successiva frequentazione ha fatto poi nascere un sentimento puro e sincero.

