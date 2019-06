Uomini e Donne/ Klaudia VS Natalia: “Se mi sono ricreduta? No!” (Trono Classico)

Klaudia Poznańska continua a rilasciare interviste dopo il trono classico di Uomini e Donne. La non scelta di Andrea Zelletta, naturalmente sperava in un finale differente, uscendo fuori dal dating show tra le braccia del tronista. Purtroppo questo non è accaduto ma comunque, le parole di stima per il pugliese sono sempre presenti. “Sto elaborando quello che è accaduto. – racconta la giovanissima tra le pagine del settimanale del programma – Mi lascio alle spalle quattro mesi bellissimi e intensi: sono sempre stata me stessa, perché penso che nella vita la semplicità vinca comunque, nonostante il finale non sia stava quello che desideravo. Andrea mi ha aiutata a capire tante cose di me e, se oggi sono quella che conoscete, è anche grazie a lui”. Secondo Klaudia la vicinanza con Zelletta le è servita per crescere e riflettere su di lei, smussando anche alcuni lati del suo carattere. Proprio per questo motivo il ragazzo: “sarà sempre una persona a cui vorrò bene e a cui non porto rancore. So che con me non ha giocato, perché quando si emozionava i suoi occhi erano sinceri”.

Uomini e Donne: Klaudia non crede nell’interesse di Natalia

Klaudia Poznańska confida anche di provare una sensazione strana dopo la fine di Uomini e Donne: “dispiacere misto a felicità. Sono finite le ansie, la preoccupazione di un suo avvicinamento a un’altra quando non era con me. Se a lui non batte il cuore quando sente il mio nome, non c’è nulla da fare, ma se tieni a qualcuno devi volere il suo bene in ogni caso”. L’ex corteggiatrice si è accorta della preferenza di Andrea Zelletta nei confronti di Natalia Paragoni, nel corso della loro ultima esterna a Milano: “Me lo aspettavo ma dentro di me continuava a esserci una piccola parte che sperava un finale diverso. Sono voluta andare a fondo nei miei sentimenti e lo dimostra il fatto che dopo la villa e il mio abbandono anticipato mi sono comunque voluta presentare ala scelta. Non volevo rimpianti e non ne ho. Klaudia è quella che si arrabbia, parla in dialetto, ma ragiona con il cuore”. Su una cosa è certa: non crede in Natalia! “Se mi sono ricreduta? Pochissimo. Sicuramente ho visto Natalia più vicina a lui nelle ultime esterne rispetto a quanto lo sia stata durante il percorso. Non voglio aggiungere altro”.

