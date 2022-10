Uomini e donne, Lavinia Mauro choc: si sente male e non respira/Ernesto indifferente?

Uomini e donne, Lavinia Mauro sta male e non respira: l’intervento della produzione blocca l’esterna con Ernesto

Momenti di panico si registrano a Uomini e donne, quando nel mezzo di un’esterna la tronista Lavinia Mauro non riesce a respirare nel mezzo delle registrazioni. Durante l’esterna registrata con il giovane corteggiatore Ernesto, la tronista ha accusato un grave malore, in quanto le é venuto a mancare il respiro, forse in preda ad una reazione asmatica o allergica, ma prontamente é intervenuta l’equipe di Uomini e donne in soccorso a Lavinia Mauro. Tuttavia si é rivelato impossibile per l’intero entourage di Uomini e donne il prosieguo dell’estrema di Lavinia Mauro e Ernesto, la cui reazione al delicato inconveniente subito dalla giovane tronista non ha convinto quest’ultima, tanto che a malincuore ha assunto la tronista ad una scelta drastica ai danni di lui.

Ida Platano, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ "Sei sempre la seconda..."

“Sono stata male – fa sapere quindi dell’esterno finestra Lavinia Maura, tornata al centro studio nella puntata di aUomini e donne datata 5 ottobre, mentre spiega al pubblico TV cosa le é accaduto-, io ad un certo punto non riuscivo neppure a respirare: sono stata costretta a prendere il cortisone… Io mi scuso tantissimo per la situazione, mi ero dimenticata di dire che ero allergica. Ho cercato di continuare, però è stato davvero impossibile”. A consolare la giovane tronista, oltre ai soccorritori e quindi la produzione anche la conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi, che rassicura Lavinia Maura rispetto allo sconforto della tronista di non essere riuscita a portare a termine l’esterna, messa a disposizione dalla trasmissione. Ma non é tutto.

ALESSANDRO VICINANZA ESCE CON ROBERTA DI PADUA A UOMINI E DONNE/ Ida: "Pagliaccio"

Lavinia Mauro elimina Ernesto: c’entra il malore a Uomini e

Perché poi Lavinia Mauro ammette di essere rimasta fortemente delusa da Ernesto, che prima di ricordarsi di chiedere alla Redazione delle sue condizioni di salute, ha provveduto a farsi immortalare tra le Instagram stories mentre appariva ammiccante all’obiettivo fotografico di uno smartphone. Segno, per la tronista, che lui sia rimasto totalmente indifferente al suo malore, tanto che Lavinia Mauro ha deciso di eliminare senza se e senza me il corteggiatore dal parterre dei pretendenti.

E una domanda sorge ora spontanea nel sentiment generale dei telespettatori attivi nel web. Che Ernesto sia totalmente disinteressato a Lavinia Mauro?

Gemma Galgani, controllo medico a Uomini e Donne/ Bilancia e pressione: Tina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA