Uomini e donne, Lavinia Mauro rischia il trono?/ Lei bacia Campoli e Corvino insorge

Uomini e donne, Lavinia Mauro contesa tra i due Alessio

Mentre sale l’attesa generale dei telespettatori per il ritorno in TV di Uomini e donne, previsto a gennaio 2023, Lavinia Mauro rischia il trono. O almeno questo é stando alle ultime anticipazioni TV relative alle registrazioni del dating-show datate 28 dicembre 2022, dove si fa focus che la tronista Lavinia abbia registrato un’esterna al bacio con Alessio Campoli, ex corteggiatore di Angela Nasti. I due conoscenti, nel dettaglio, sono usciti insieme e per l’occasione si sono scambiati un bacio appassionato. Immagini che in studio scatenerebbero la reazione furibonda dell’altro pretendente al trono della tronista Lavinia Mauro, Alessio Corvino. Quest’ultimo si paleserebbe in studio piuttosto provato per le immagini del nuovo bacio e minaccerebbe persino il non rientro in trasmissione. E nel caso in cui il biondo corteggiatore confermasse il suo ritiro da Uomini e donne, la tronista Lavinia Mauro rischierebbe il crollo del suo trono classico, vedendosi forse costretta a fare una scelta dettata dalle circostanze che, con ogni probabilità, ricadrebbe su Campoli rispetto ad un’uscita di scena di Corvino. O in alternativa Lavinia potrebbe decidere di ritirarsi a sua volta dal programma, chiudendo in anticipo il suo trono di Uomini e donne, senza fare una scelta.

Ued, Camilla Mangiapelo dimentica Riccardo Gismondi/ Chi è il suo nuovo amore

Il 2023 di Uomini e donne prevede grandi novità

Insomma, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del 2022 e l’inizio del nuovo anno alle porte, il 2023 si preannuncia a dir poco scoppiettante per i fedeli telespettatori di Uomini e donne. Questo proprio alla luce delle nuove anticipazioni TV del dating show di Canale 5, riprese online dalla pagina beninformata Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni.

Teresa Cilia e Armando Incarnato insieme dal chirurgo/ É polemica su Uomini e donne

Nel frattempo, per la quota trono over, Armando Incarnato desta scalpore generale per la vicinanza che lo vincola ad Ida Platano, che ormai si vive l’esclusiva di coppia con Alessandro Vicinanza fuori dagli studi TV del programma sulla ricerca dell’amore. Armando condivide tra le Instagram stories il gesto di un regalo che Ida destina alla figlia Michelle, in occasione del Santo Natale 2022. Ma cosa ne penserà Alessandro della vicinanza tra i due ex storici.

Che Ida e Alessandro siano destinati a rientrare a Uomini e donne, per mettere in discussione la loro relazione e riscoprirsi nei sentimenti, per via di Armando?

Ida Platano e Armando Incarnato, é amicizia oltre Uomini e donne?/ Il gesto di Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA