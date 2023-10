Uomini e donne, le dame del trono over si affidano ai ritocchi di Giacomo Urtis/ “Abbiamo fatto un refresh..”

Uomini e donne, Veronica Ursida e Aurora Tropea rivelano una scelta di coppia

Le dame over di Uomini e donne si affidano alle mani esperte di un giovane chirurgo vip, Giacomo Urtis, e lo sanno bene Veronica Ursida e Aurora Tropea. Quest’ultime, tra le più discusse delle protagoniste alla ricerca dell’amore al dating show TV di Maria De Filippi, si concedono dei ritocchi per la cura del beauty, superata la soglia di 40 primavere per entrambe. Il motivo legato alla scelta di cambiare? A quanto pare le bionde influencer di Uomini e donne dicono “no” all’aging cutaneo, decidendo di affidarsi all’ex protagonista del Grande Fratello vip, per un miglioramento dell’aspetto fisico, dal punto di vista meramente estetico.

Il messaggio rivelatorio e di gratitudine, alla mention di Giacomo Urtis

O almeno questo é stando al messaggio che annuncia la svolta nella loro fisicità, rilasciato in un video di coppia dalle dirette interessate. “Abbiamo fatto un refresh del viso”, fanno sapere sorridenti e fiere della loro decisione di prendersi cura di sé, Veronica Ursida e Aurora Tropea, nel videomessaggio che le storiche dame di Uomini e donne diramano sul re dei social, tra le Instagram stories della prima bionda, dagli occhi di ghiaccio. Chiaramente, a corredo del videomessaggio non manca la mention di gratitudine del duo femminile, per il face-fresh, rivolta a Giacomo Urtis, chirurgo dei vip tra i vip e sedicente promesso sposo della crush e re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

E la rivelazione di Veronica Ursida e Aurora Tropea, che giunge dopo la verità di Gemma Galgani -la quale si é concessa qualche pitstop di refresh in fatto di body beauty- fa luce su quella che ormai si direbbe la tendenza tra le dame tra gli over di Uomini e donne, per antonomasia. Quella di concedersi qualche ritocchino di medicina e chirurgia estetica, di condivisione mediatica con l’occhio pubblico.

