Uomini e donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto genitori/ Un video svela nome e sesso del figlio…

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto genitori: gli ultimi aggiornamenti post-Uomini e donne

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando la loro lovestory a Uomini e donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi continuano a sorprendere i loro fedeli supporters, dal momento che rendono nota via social la notizia del loro primogenito in arrivo. “Renderai il nostro amore ancora più forte”, si legge in un messaggio social della coppia dedicato al nascituro e poi ancora tra le tenere righe: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri. una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai”.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si direbbero più uniti che mai a distanza di anni dal loro primo incontro, registratosi sotto l’obiettivo indiscreto delle telecamere al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne. E molti, tra i fedeli telespettatori del format sui sentimenti, si chiedono intanto il sesso e il nome del nascituro concepito dalla storica coppia del trono classico, che prendeva parte a Uomini e donne nel 2019. A rispondere alle curiosità generali della rete, intanto, ci pensa Lorenzo Riccardi, nella descrizione di un videomessaggio condiviso su Instagram.

Trapela il sesso e il nome del figlio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Si tratta di un filmato che immortala le esclusive immagini della ecografia ed elettrocardiogramma del feto che Claudia Dionigi porta in grembo e che renderà l’ex corteggiatrice insieme all’ex tronista Lorenzo Riccardi, molto presto genitori. “Il battito di Cobra junior”, si legge nel messaggio riportato da Lorenzo Riccardi nella descrizione dell’ultimo post condiviso in rete, via Instagram. Un’anticipazione dell’attesa nascita da fiocco azzurro, che intanto sta mandando il popolo del web in visibilio. E non mancano i messaggi di congratulazioni della rete per i promessi genitori.

