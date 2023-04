Uomini e donne, Luca Daffré perde Alessandra?/ La scelta al trono classico

Uomini e donne, Luca Daffré prova a salvare la frequentazione con Alessandra: il risvolto

Luca Daffré registra una svolta a Uomini e donne, riuscendo a salvare la frequentazione con Alessandra alla ricerca dell’amore avviata in TV. É quanto é anticipato dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over relativamente alla nuova registrazione di Uomini e donne, tenutasi il 22 aprile 2023 e la cui puntata andrà in onda prossimamente.

L’ex naufrago de L’isola dei famo 2022, Luca Daffré, al rientro alla corte di Uomini e donne registra un chiarimento con la corteggiatrice Alessandra. Dopo che nella scorsa puntata Alessandra ha lamentato di sentirsi in qualche modo trascurata da parte di Luca Daffré, alle nuove registrazioni il tronista ha deciso di viveri un’esterna- con la giovane al fine di poter ritrovare un equilibrio nella loro conoscenza. Cosa é accade in esterna?

I due si vivono un momento particolarmente positivo della loro conoscenza, tanto che decidono di comune accordo di proseguire la frequentazione intima avviata a Uomini e donne. Tuttavia, al di là del risvolto positivo nella frequentazione avviata nel mezzo della ricerca dell’amore a Uomini e donne, Alessandra dovrà riuscire a reggere il peso della competizione delle colleghe corteggrice in corsa come lei per la conquista del cuore del bello e tenebroso tronista in carica, Luca Daffré.

L’accusa del web, ai danni di Luca Daffré

Che l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 abbia già maturato la sua scelta alla corte dei sentimenti di Maria De Filippi? La domanda sorge spontanea, alla luce della scelta dell’ex naufrago di avere un confronto volto al chiarimento con la giovane pretendente, Alessandra. Basterà l’esterna voluta da Luca Daffré a rasserenare la corteggiatrice rispetto al timore di non interessare affatto al tronista? Nel frattempo, tra le opinioni degli spettatori attivi via social si fa incessante l’accusa che taccia Luca Daffré di fingere interesse per la conoscenza di più corteggiatrici, quando in realtà avrebbe ben chiara la sua scelta, che ricadrebbe su Camilla, la ragazza che avrebbe avuto delle interazioni social con il tronista Ancor prima di presentarsi come aspirante conoscente intima e corteggrice a Uomini e donne.

