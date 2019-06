Uomini e Donne/ Luigi e Irene, nozze e figli: “A volte se ne parla” (Trono Classico)

Luigi Mastroianni e Irene Capuano proseguono la loro relazione amorosa nel migliore dei modi. La coppia dopo essersi scelta nel corso del trono classico di Uomini e Donne, ha affrontato la primissima vacanza insieme volando a Bali, di ritorno, gli estimatori hanno chiesto delle informazioni sulla loro vita e loro, hanno deciso di regalare qualche indiscrezione. Proprio come ha svelato Irene nelle Instagram Stories, i prossimi due mesi i due conviveranno. Ed infatti sono riusciti a trovare un appartamento nei pressi di Roma per tutta l’estate, per poi capire cosa fare a settembre, se spostarsi o meno. La Capuano ha risposto alle tante domande dei fan, svelando di sentirsi amata, completa, in tutto e per tutto. “Quando trovate la persona giusta è qualcosa di fantastico e ve lo auguro. – ha aggiunto – Non mi aspettavo tutto questo anche perché io sono una negativa, Luigino altrettanto, quindi entrambi aspettative zero. Non ci manca niente, siamo innamorati e felici”.

Uomini e Donne, Irene Capuano parla di figli con Luigi Mastroianni

Successivamente, Irene Capuano ha svelato ai fan di avere puntato Luigi Mastroianni già lo scorso anno, quando l’ex tronista cercava di conquistare il cuore di Sara Affi Fella, tronista “farlocca” del trono classico di Uomini e Donne. E quando domandano alla giovane se ha la volontà di creare una famiglia con la sua dolce metà, lei risponde: “E’ presto adesso, ogni tanto esce l’argomento ma è davvero presto. L’altro giorno in modo tranquillo ne parlavamo e ci piacerebbe avere dei figli. A me piacerebbe essere una mamma giovane, intorno ai 25-26 anni”. L’ex corteggiatrice ha poi parlato di gelosia, svelando che entrambi lo sono: “Siamo molto gelosi entrambi e solo che lo mostriamo in modo diverso. A lui si vede di più, diciamo che io trattengo ma quando meno te lo aspetti lancio una frecciatina”. Di seguito ha parlato del prossimo viaggio che faranno insieme, con meta Londra: “Luigino vuole andare lì, quindi penso che sarà la prossima destinazione”.

