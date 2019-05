Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni tifa per Alessio: “Lo capisco!” (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e Donne sta giocando le sue ultime “cartucce”. Ed infatti, la prossima settimana andranno in onda le scelte dei tre tronisti, rigorosamente in diretta come i vecchi tempi e per evitare spoiler. Ieri pomeriggio, Angela Nasti è stata la protagonista indiscussa dell’ultimo appuntamento, alle prese con Luca Daffrè e Alessio Campoli, gli ultimi due corteggiatori rimasti per rubare il suo cuore. Chi sceglierà? Se il pubblico social è convinto che la sua preferenza andrà al milanese, la ragazza ha specificato proprio ieri, di essere ancora particolarmente confusa. Alessio fin dalle battute iniziali, ha espresso il suo particolare interesse e la voglia di conoscere la tronista più intensamente. Proprio per questo, si è fatto strada nel suo cuore, anche per merito della schiettezza, del carattere estroverso da perfetto “romanaccio”, fierissimo di esserlo. Il corteggiatore però, dopo averla vista andare a Milano per riportare Luca in studio con tanto di baci appassionati, ha letteralmente perso la pazienza.

Uomini e Donne, Luigi fa il tifo per Alessio: “Lo capisco!”

Alessio Campoli è convinto dello scarso interesse che la tronista nutra nei suoi confronti, sicuro di non essere la sua scelta. La campana però, ha precisato che se avesse avuto la risposta alla sua tormentata domanda, avrebbe preso già una decisione in merito. Per il romano, il gesto della tronista di Uomini e Donne, di andare da Daffrè per chiedergli di ritornare, avrebbe rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo aver sbottato quindi, ha deciso di alzarsi e lasciare lo studio. Nel corso della puntata del trono classico, ci sono stati anche due grandi ritorni: Luigi Mastroianni e Andrea Cerioli con le rispettive fidanzate. “Mi piace molto l’approccio di Alessio”, ha confidato il deejay siciliano facendo il tifo per il romano. A tal proposito, l’ex tronista ha avuto modo di commentare la reazione di Campoli, dopo aver visto il bacio tra Angela e Luca: “Io, dall’altra parte ci sono stato, lo capisco, soprattutto quando vedi la ragazza che ti piace tanto, pendere dalle labbra di un’altra persona”.

