Uomini e donne, lunedì non va in onda?/ Con i funerali di Elisabetta II…

Uomini e donne salta la programmazione tv per i funerali di Elisabetta II: l’ipotesi inaspettata

Uomini e donne rischia il via alla messa in onda della nuova stagione, o almeno questa é l’ipotesi funesta che si prospetta in queste ore segnate dall’interminabile attesa generale nei telespettatori di Canale 5 di rivedere in azione i protagonisti del dating-show, al rientro dalle vacanze estive. Il via alla nuova stagione tv di Uomini e donne potrebbe essere posticipato a data da destinarsi, gettando nello sconforto i fedeli appassionati delle vicende del trono over e il trono classico, che vedono riconfermarsi nel parterre del forma, tra gli altri, gli ex storici e over Ida Platano e Riccardo Guarnieri, insieme agli over Armando Incarnato, Gemma Galgani e Roberta Di Padua, appena tornata in action dopo anni di lontananza dalla trasmissione. Ma cosa si cela dietro il rischio che possa saltare la messa in onda del dating-show di Canale 5? A quanto pare, i funerali di Elisabetta II, la regina iconica che si é resa artefice delle sorti del Regno Unito, l’Irlanda del Nord e i reami del Commonwealth per un trono longevo da record storico, potrebbero compromettere il via al dating-show di Maria De Filippi, la cui messa in onda é attesa per il prossimo lunedì 19 settembre 2022. Nella stessa data, infatti, é fissata la cerimonia delle esequie della compianta monarca costituzionale, il cui ricordo rimane indelebile non solo nei cuori dei connazionali della regina britannica, ma anche nel resto del mondo intero, per effetto dell’influenza esercitata dalla reale nella cultura pop di risonanza mondiale. I fan del trono over e il trono classico di Uomini e donne devono temere la cancellazione del via al dating-show, quindi? Saranno le anticipazioni TV dei beninformati del gossip, tra cui Lorenzo Pugnaloni, e i palinsesti tv a rivelare eventuali cambi di programmazione di Uomini e donne.

Intanto, il 19 settembre Mediaset potrebbe decidere di mandare in onda le immagini dei funerali di Elisabetta II, in diretta TV.

Cosa accadrà alle esequie in diretta tv di Elisabetta II?

Alle esequie della compianta regina, presenzieranno almeno 2mila cariche politiche, tra reali, presidenti della Repubblica e capi di Stato e di Governo europei ed extra-europei, provenienti da tutto il mondo, e non mancheranno neanche quelli dei Paesi del Commonwealth -l’organizzazione intergovernativa di 56 Stati indipendenti quasi tutti accomunati tra loro dalla passata appartenenza all’impero britannico, fatta eccezione per Mozambico, Ruanda, Togo e Gabon.

Quasi certa l’assenza all’evento funebre di Vladimir Putin. Il Cremlino fa sapere che “non viene presa in considerazione la presenza del presidente russo. Si attenderà l’annuncio del protocollo della cerimonia prima di decidere chi inviare” in rappresentanza di Mosca. Nei giorni scorsi, Putin ha però destinato le sue condoglianze all’erede al trono, il Tè Carlo III: “Per decenni, la regina Elisabetta II ha goduto giustamente dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi e di autorevolezza nello scenario mondiale”. In rappresentanza dell’Italia, presenzierà alle esequie di Elisabetta II il presidente della Repubblica, Sergio Mattarelli, che ha annunciato la sua presenza tra i banchi di Westminster a Londra. Sarà assente il premier Mario Draghi, in missione in quei giorni all’Onu. Sarà presente anche il presidente statunitense Joe Biden, come da lui annunciato dalla Casa Bianca, insieme a sua moglie Jill. Come altri leader mondiali, proverà a coniugare in agenda la cerimonia religiosa con la plenaria Onu che si terrà a New York il 20 settembre

